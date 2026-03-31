Bolsa de Tokio repunta tras anuncio de retirada de tropas de EUA

Este miércoles, tiempo local, el principal índice de la Bolsa de Tokio abrió con un repunte por encima del 3,50% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que sus objetivos en Irán están cumplidos y prevé una retirada de tropas dentro de dos o tres semanas.

Cerca de 15 minutos después del inicio de las operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 3,51 %, o 1.791,20 puntos, hasta situarse en 52.854,92 enteros.

El Nikkei bajó un 1,58% en la sesión previa.

Por otro lado, el índice más amplio Topix, en donde se incluyen a las firmas de la sección principal, aumentó un 3,26%, o 114,12 puntos, hasta las 3.611,98 unidades.

Además, también se registró el repunte del parqué tokiota, el cual se produce después del anuncio de Trump de que Washington planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y que otras naciones, que dependen del estrecho de Ormuz, asumirán responsabilidades sobre la seguridad de la vía estratégica para el transporte de petróleo.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía alrededor del 3,50%, y su rival Honda ganaba más del 1,50%.

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