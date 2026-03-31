Empleo cae en enero, pero salarios suben en México: Inegi

El empleo en México registró una caída anual durante enero de 2026, aunque los salarios mostraron un incremento, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGPERSE), el personal ocupado disminuyó 1.3% a tasa anual, mientras que las remuneraciones en sectores como construcción, manufactura, comercio y servicios privados aumentaron 2.7% en el mismo periodo.

En enero 2026, las variaciones mensuales de los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos #IGPERSE fueron:



↔️ 0.0% personal ocupado IGPOSE

⬆️ 0.8% remuneraciones IGRESE

⬆️ 0.7% remuneraciones medias IGREMSE



A tasa anual, las variaciones fueron:… pic.twitter.com/xTJUA9Oa8O — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 31, 2026

El Índice Global de Personal Ocupado (IGPOSE) se ubicó en 97.9 puntos durante enero, sin variación mensual, pero con una baja anual.

Al interior del indicador, el personal dependiente descendió 1.2%, mientras que el no dependiente, como trabajadores por honorarios o comisiones, cayó 4.8% respecto a enero de 2025.

En comparación mensual, el empleo se mantuvo sin cambios, aunque el personal no dependiente registró una ligera disminución de 0.9%.

Salarios al alza

En contraste, las remuneraciones mostraron un comportamiento positivo. El Índice Global de Remuneraciones (IGRESE) alcanzó 124.8 puntos, con un incremento de 0.8% mensual y 2.7% anual.

Por su parte, el Índice Global de Remuneraciones Medias Reales (IGREMSE) se situó en 127.3 puntos, con un aumento de 0.7% respecto al mes previo y de 4.0% en comparación anual.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en enero de 2026 la población ocupada en el país fue de 59.7 millones de personas, lo que representa el 97.3% de la población económicamente activa.

Del total, 41.4 millones se desempeñaron como trabajadores subordinados y remunerados, cifra que representó una disminución anual de 91 mil personas.

En contraste, 13.4 millones trabajaron por cuenta propia, lo que significó un aumento de 555 mil personas respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, el número de empleadores creció en 103 mil personas, al alcanzar los 3.1 millones.

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