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Finanzas

Spring Break en México deja derrama cercana a $3,000 millones

Entre los destinos más beneficiados se encontraron Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Mazatlán y Rosarito

  • 31
  • Marzo
    2026

El Spring Break 2026 dejó una derrama económica cercana a los $3,000 millones de pesos en México, consolidando el impacto del turismo juvenil internacional en destinos clave del país. 

De acuerdo con estimaciones difundidas durante la temporada, arribaron alrededor de 140,000 visitantes, principalmente a zonas de alta vocación turística.

Entre los destinos más beneficiados se encontraron Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Mazatlán y Rosarito, que concentraron gran parte de la afluencia durante este periodo. 

En conjunto, estas ciudades reafirmaron su posicionamiento como puntos de referencia para este segmento turístico.

No obstante, el presidente de la Concanaco-Servytur Octavio de la Torre, advirtió que “el impacto del Spring Break no debe medirse únicamente por la ocupación hotelera o la llegada de visitantes, sino por su capacidad de generar beneficios reales en la economía formal”. 

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En ese sentido, señaló que el reto es “traducir esta afluencia en mayores ventas, formalidad y oportunidades para empresas y negocios familiares”.

Uno de los casos más representativos fue Los Cabos, donde se estimó la llegada de entre 45,000 y 50,000 jóvenes entre el 1 de marzo y el 3 de abril, con una derrama superior a $50 millones de dólares, equivalente a cerca de $950 millones de pesos. 

Este desempeño refleja el potencial económico de este tipo de turismo en mercados específicos.

Ante este panorama, la Confederación subrayó que es necesario fortalecer el consumo en el comercio establecido, así como mejorar la coordinación institucional, la seguridad y la promoción responsable. 

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“El balance del Spring Break no debe quedarse en la ocupación y la fiesta”, planteó, al destacar la importancia de impulsar condiciones que permitan convertir la afluencia turística en un desarrollo económico más amplio y sostenible.


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