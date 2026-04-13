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Finanzas

En primer trimestre, NL es líder nacional de empleo manufacturero

En el primer trimestre del año, las empresas del Estado generan 17,325 puestos y con ello duplicó al segundo lugar, Jalisco, que reportó 8,039 plazas

  • 13
  • Abril
    2026

Nuevo León continúa mostrando su fortaleza en creación de empleos en el arranque de año, y para muestra es que en el primer trimestre se posicionó como líder nacional dentro del rubro manufacturero, al registrar 17,325 puestos laborales.

De acuerdo con cifras del IMSS, este desempeño además duplica el registrado por el sublíder Jalisco, que reportó 8,039 empleos en el periodo.

En tercer sitio se ubicó Estado de México, que alcanzó 4,999 puestos manufactureros; en cuarto, muy de cerca, Baja California con 4,973; y en quinto lugar, Guanajuato, que reportó un total de 3,714 plazas creadas en el primer trimestre del 2026.

A nivel nacional, el país registró un total de 63,119 empleos nuevos dentro de este sector productivo.

Paralelo a ello, la secretaria de Economía a nivel estatal destacó que la manufactura se mantiene como el sector más dinámico en generación de empleo en el acumulado a marzo de 2026, superando los 11,930 empleos generados en el mismo periodo de 2025. 

Le siguen el sector servicios, con 12,593 nuevos empleos, y la construcción, con 8,041, lo que confirma un crecimiento equilibrado en la economía estatal.

Este avance y liderazgo de la entidad fue refrendado por Betsabé Rocha, secretaria de Economía.

“Nuevo León continúa demostrando su liderazgo industrial con resultados claros en generación de empleo, particularmente en sectores estratégicos como la manufactura”, señaló al respecto.

Además, dijo que se continúa trabajando para fortalecer las condiciones que permiten a las empresas crecer, invertir y “generar oportunidades para las y los nuevoleoneses”.

Cabe mencionar que en total, el sector manufacturero en el estado registró 672,740 trabajadores formales afiliados al IMSS, la cifra más alta a nivel nacional, consolidando a Nuevo León como el principal referente industrial del país.


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