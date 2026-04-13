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Finanzas

Wall Street cierra verde ante reinicio de negociaciones con Irán

Las acciones en Nueva York terminó la semana en verde a pesar de haber iniciado con pérdidas lastrado por la orden de Trump

  • 13
  • Abril
    2026

Wall Street cerró en verde este lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos afirmó que se ha puesto en contacto con Washington para una nueva ronda de negociaciones, tras concluir sin acuerdo la de este fin de semana.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.63% hasta 48,219 unidades
  • S&P 500: sube 1.02% hasta 6,886 unidades
  • Nasdaq: sube 1.23% hasta 23,183 unidades

Las acciones en Nueva York terminó la semana en verde a pesar de haber iniciado con pérdidas lastrado por la orden de Trump a la Armada estadounidense de bloquear el estrecho de Ormuz

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En cambio, otras compañías anotaron subidas: Salesforce Inc. ganó 4.73%; Microsoft, 3.64 %; y American Express, 3.31%.

En otros mercados, el oro caía 0.45%, hasta los $4,765 dólares la onza; y la plata perdía 1.07%, hasta los $75.66 dólares la onza. 

 

 

 

 

 

 


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