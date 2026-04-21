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Finanzas

David Zaslav dejará Warner con millonaria salida tras fusión

El CEO de Warner Bros. Discovery se marchará con más de 500 millones de dólares en medio de críticas por despidos y reestructura

  • 21
  • Abril
    2026

El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, dejará su cargo tras la fusión con Paramount Skydance, con una compensación que supera los 500 millones de dólares, en un contexto de fuertes críticas dentro de la industria del entretenimiento.

Aunque el acuerdo representa una ganancia extraordinaria para el ejecutivo, cercanos al sector aseguran que Zaslav habría preferido mantenerse al frente de la compañía.

“Si le preguntaras si prefiere el trabajo o el dinero, no hay duda: prefiere el trabajo”, afirmó el inversionista y cofundador de DreamWorks, David Geffen.

Una salida millonaria en medio de polémica

La operación, valuada en aproximadamente 110 mil millones de dólares, contempla la integración de activos clave como Warner Bros., HBO, CNN y otros canales dentro de la nueva estructura empresarial.

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Como parte del acuerdo, Zaslav recibirá al menos 550 millones de dólares en indemnización, además de más de 100 millones en acciones consolidadas, lo que ha generado críticas en Hollywood ante la posibilidad de despidos masivos derivados de la reestructura.

Diversos sectores de la industria consideran que estos beneficios contrastan con el impacto que la fusión tendrá en miles de trabajadores, quienes podrían perder sus empleos durante el proceso de integración.

Resultados que impulsaron la venta

Durante la gestión de Zaslav, la compañía registró un desempeño positivo en bolsa y logró éxitos cinematográficos relevantes, lo que aumentó su atractivo como objetivo de adquisición.

Algunas producciones recientes de Warner Bros. han destacado en la industria, incluyendo películas premiadas que fortalecieron la posición del estudio en el mercado global.

Sin embargo, estos logros también alimentaron el interés de compradores estratégicos, acelerando la consolidación del sector.

La salida de Zaslav se ha convertido en símbolo de un momento de transformación en Hollywood, marcado por fusiones, adquisiciones y recortes que buscan eficiencia financiera, pero que generan tensiones entre ejecutivos, creativos y trabajadores.

Mientras algunos reconocen su papel en la revalorización de la empresa, otros cuestionan el modelo de negocio que prioriza la rentabilidad sobre la estabilidad laboral.


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