Petróleo sufre un leve descenso hasta cotizar en US$89.51

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó este martes con una leve bajada del 0.11% hasta los $89.51 dólares por barril, mientras los inversionistas continúan atentos a los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros del WTI restaban $0.10 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump afirmó que espera alcanzar un acuerdo con Irán, pero que está listo para reanudar los ataques militares si las negociaciones de esta semana no fructifican en un pacto.

Aunque Trump no se muestra inclinado a extender el alto el fuego con Irán más allá de la tarde de mañana miércoles, las conversaciones parecen ir por buen camino y se prevé que Irán envíe hoy un equipo negociador a Pakistán.

Estados Unidos interrumpió el paso de al menos 27 buques desde que inició el bloqueo naval a las costas iraníes, de acuerdo con cifras publicadas este lunes por el Comando Central.

Wall Street abre mixto con mirada puesta en Medio Oriente

Wall Street abrió este martes en terreno mixto, mientras los inversionistas siguen de cerca los movimientos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán a las puertas de la finalización del alto el fuego.

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