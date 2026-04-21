Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
petroleo_texas_supera_100_dolares_desde_2022_61c61aaed3
Finanzas

Petróleo sufre un leve descenso hasta cotizar en US$89.51

Aunque Trump no se muestra dispuesto a ampliar el alto el fuego con Irán más allá de la tarde de mañana miércoles, las conversaciones parecen ir por buen camino

  • 21
  • Abril
    2026

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó este martes con una leve bajada del 0.11% hasta los $89.51 dólares por barril, mientras los inversionistas continúan atentos a los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros del WTI restaban $0.10 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump afirmó que espera alcanzar un acuerdo con Irán, pero que está listo para reanudar los ataques militares si las negociaciones de esta semana no fructifican en un pacto.

Aunque Trump no se muestra inclinado a extender el alto el fuego con Irán más allá de la tarde de mañana miércoles, las conversaciones parecen ir por buen camino y se prevé que Irán envíe hoy un equipo negociador a Pakistán.

Estados Unidos interrumpió el paso de al menos 27 buques desde que inició el bloqueo naval a las costas iraníes, de acuerdo con cifras publicadas este lunes por el Comando Central.

Wall Street abre mixto con mirada puesta en Medio Oriente

Wall Street abrió este martes en terreno mixto, mientras los inversionistas siguen de cerca los movimientos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán a las puertas de la finalización del alto el fuego.

Aquí te presentamos la nota completa: Wall Street abre mixto con mirada puesta en Medio Oriente

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_john_phelan_secretario_de_marina_eua_95cd236248
Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna
ergrfv_23a9b57753
México ya no busca eliminar aranceles en T-MEC, admite Ebrard
wall_street_abre_rojo_aranceles_trump_ue_317c2cd4cd
Wall Street cierra verde con nuevos récords por tregua EUA-Irán
publicidad

Últimas Noticias

inter_john_phelan_secretario_de_marina_eua_95cd236248
Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna
karely_2_f0ce7ec802
Ofrece Karely Ruiz apoyo a albergue de perros y gatos
inter_kristi_noem_bolso_44bf88d259
Condenan a tres años al hombre que robó el bolso de Kristi Noem
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×