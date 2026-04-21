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Finanzas

Profeco ordena revisar más de 420 vehículos por fallas en puerta

La alerta obedece a que las unidades pueden presentar un defecto de soldadura en la hebilla de la contrachapa de las puertas y la resistencia sería insuficiente

  • 21
  • Abril
    2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió este martes el llamado de la empresa Nissan a revisar 421 vehículos de distintos modelos por defectos de soldadura en la hebilla de la contrachapa de las puertas.

El organismo encargado de velar por los derechos de los consumidores advirtió en un comunicado que los automóviles que necesitan revisarse corresponden a los modelos Kicks 2025, Frontier V6 2026, y Sentra 2025.

La alerta obedece a que las unidades pueden presentar un defecto de soldadura en la hebilla de la contrachapa de las puertas y la resistencia sería insuficiente.

“En algunos casos incluso podría romperse y provocar la apertura de la puerta”, explicó Profeco.

Por ello, la empresa se ha ofrecido a cambiar las cuatro contrachapas de las puertas, sin costo para los afectados.

Nissan Mexicana contactará con los usuarios para informarles de esta circunstancia a través de correo electrónico, mensajes de texto, cartas y llamadas telefónicas a las y los propietarios para invitarles a acudir con los distribuidores autorizados.


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