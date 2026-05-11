Guerra ‘golpea’ a EUA y Europa: encabezan aumentos en gasolina

Estados Unidos encabeza el incremento en los precios de la gasolina tras el conflicto en Irán, al registrar un alza de 41.2% en los últimos tres meses; sin embargo, varias economías europeas también destacan entre las más afectadas, según muestra un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El organismo advirtió que la tensión en Oriente Medio ha provocado impactos directos en los mercados energéticos a nivel global.

Canadá se colocó en el segundo lugar con un incremento de 39.5%, seguido de Australia con 26.9 por ciento.

En Europa, Alemania reportó un aumento de 21.6%; Francia, 20.4%; Turquía, 17.9%; y Reino Unido, 17.1 por ciento.

En Asia, Corea del Sur registró un incremento de 13.7% y Japón de 5.9%, mientras que en América Latina Brasil presentó un aumento de 8.8% y México de 9.3 por ciento.

Sudáfrica reportó un alza de 9.2%, España de 7.4% y Colombia fue el único país del análisis que mostró una disminución, con una variación de -3.8% en el precio de la gasolina.

Frente al fuerte incremento registrado en EUA y en Europa, el golpe en Latinoamérica ha sido menor.

Según el IMCO, el impacto registrado en México, que no fue tan alto como el de las potencias occidentales, responde a la activación de estímulos fiscales y a acuerdos con gasolineros para contener el precio al consumidor.

En entrevista con El Horizonte, Alejandro Montufar, director ejecutivo de la firma PetroIntelligence, aseguró que la presión sobre los combustibles ya afecta a consumidores y gobiernos en distintas regiones del mundo.

"Estamos observando quejas de los consumidores y evaluaciones por parte de los gobiernos para intervenir en los precios en países como, por ejemplo, Kenia; Francia es una situación global. Esto nos está afectando a todos los consumidores en el mundo”, dijo.

Dentro de esta dinámica, además, se observa que, si se comparan los precios de la gasolina de México y Texas, EUA, en ese territorio siguen siendo hasta 26.31% y 18.24% más baratas que a nivel nacional.

Gobierno de Trump analiza congelar impuesto ante escalada en precios

Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra con Irán.

El secretario de Energía, Chris Wright, señaló en una entrevista que la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.

“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, aseguró Wright.

Actualmente, los impuestos federales incluyen gravámenes de $18.3 centavos por galón para la gasolina y de $24.3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de $0.1 centavos por galón para ambos combustibles destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

Hacienda incrementa estímulos en México

Este fin de semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó los montos de los subsidios semanales que aplica para el consumo de gasolinas y diésel.

En el acuerdo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia indica que a partir del sábado 9 de mayo y hasta el próximo viernes 15 de mayo, el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) será mayor.

Los automovilistas que adquieran gasolina regular solo pagarán $3.40 pesos del IEPS por cada litro.

Además, el gobierno federal y los empresarios gasolineros también mantienen el pacto para que este hidrocarburo no pase de $24 pesos el litro.

Para la gasolina roja o premium, los usuarios deberán aportar $2.28 pesos del IEPS por cada litro, mientras que los $3.27 pesos restantes serán absorbidos por el gobierno federal.

Comentarios