Confianza de consumidores de EUA cae a mínimos históricos

La ⁠confianza de los consumidores estadounidenses cayó ⁠a mínimos históricos a principios de mayo, ya que el aumento de los precios de ⁠la gasolina afectó a ⁠las finanzas de los hogares y al poder adquisitivo, según reveló una encuesta publicada este fin de semana.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Míchigan indica que su Índice de Confianza del Consumidor cayó este mes a un mínimo histórico de 48.2, desde una lectura final de 49.8 en abril.

"Los consumidores siguen sintiéndose azotados por las presiones de los costos, lideradas por el aumento vertiginoso de los precios en las gasolineras", afirmó Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores.

Añadió que “es poco probable que los acontecimientos en Oriente Medio impulsen significativamente la confianza hasta ⁠que se hayan resuelto por ⁠completo las interrupciones en ⁠el suministro y bajen los precios de la energía".

La ⁠medida de la encuesta sobre las expectativas de los consumidores respecto a la inflación para el próximo año bajó al 4.5% desde el 4.7% de abril.

Las expectativas de los consumidores sobre la inflación para los próximos cinco años descendieron ligeramente ⁠hasta el 3.4% desde el 3.5% del mes pasado.

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