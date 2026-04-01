Wall Street cierra verde por posible fin de conflicto en Irán

Wall Street cerró este miércoles en verde ante la posibilidad de un alto el fuego en Medio Oriente.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.48% hasta 46,565 unidades

: sube 0.48% hasta 46,565 unidades S&P 500 : sube 0.72% hasta 6,575 unidades

: sube 0.72% hasta 6,575 unidades Nasdaq: sube 1.16% hasta 21,840 unidades

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán le pidió un "alto el fuego", este último lo descartó, por lo que el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica tachó la afirmación de Trump de "falsa e infundada".

Las declaraciones del republicano tienen lugar después de que el mandatario dijera que su país prevé "retirarse" de Irán "en dos o tres semanas" tras asegurar que las recientes operaciones alcanzaron los objetivos militares trazados.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles 1.24%, hasta $100.12 dólares por barril, con el mercado expectante a un alto el fuego en la guerra en Medio Oriente .

También, el oro subió 2.38%, hasta los 4.758 dólares la onza; y la plata 0.45%, hasta los $75.30 dólares.

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