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Finanzas

Stellantis retira 700,000 autos por riesgo de incendio

La automotriz retirará modelos híbridos de todo el mundo de varias marcas tras detectar fallas que pueden generar chispas e incendios

  • 01
  • Abril
    2026

La fabricante de autos neerlandesa Stellantis inició un retiro masivo de cerca de 700,000 automóviles híbridos en todo el mundo debido a un riesgo potencial de incendio.

De acuerdo con un informe de la Autoridad Federal de Transporte Automotor de Alemania, esta medida impacta a modelos de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Solo en Alemania se retirarán 50,000 unidades.

Por su parte, la empresa automotriz informó que se tomó esta decisión después de que se registraran 36 incidentes relacionados con esta falla a nivel mundial, en los que se incluyen también 12 casos donde se reportaron inicios de incendio.

Por modelo, la autoridad alemana detalla que están involucrados 295,000 Peugeot 208 y 2008; 126,000 Citroën C3, C4 y C3 Aircross; 124,000 Fiat Grande Panda; 44,000 Alfa Romeo Junior y 88,000 Jeep Avenger.

La retirada masiva de vehículos también afecta a países como Francia, pues en el país galo la retirada alcanza a 212.000 vehículos fabricados entre 2023 y 2026, siendo más de la mitad de la marca Peugeot.

Este problema se presenta en vehículos híbridos pequeños, los cuales tienen un motor térmico y uno eléctrico, pero la corta distancia entre ambos genera el problema.

En condiciones de alta humedad, el contacto entre el tubo del filtro de partículas de gasolina y la tapa protectora del borne del motor de arranque puede generar una chispa y provocar un incendio.

Según la propia automotriz, la solución a este problema es sencilla y se puede realizar en un máximo de 30 minutos en un taller autorizado mediante la instalación de una tapa protectora de mayor tamaño.

Este no es el primer revés técnico que sufre Stellantis, pues recientemente también enfrentó problemas con sus motores PureTech y con airbags defectuosos de la marca Takata, situaciones que también derivaron en campañas masivas de revisión.

Por último, la compañía aclaró que esta falla no está vinculada con el motor híbrido 1.2 turbo de 48 voltios, sino con la disposición de sus componentes dentro del vehículo.


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