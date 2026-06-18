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Finanzas

Empresario fallecido en avionazo impulsaba innovación en NL

A través de colaboraciones junto a Joshua Baer, CEO de Capital Factory, se beneficiaron con capacitación, mentoría y recursos

  • 18
  • Junio
    2026

El empresario Joshua Baer, fallecido en el reciente avionazo registrado en Texas, fue un importante impulsor del ecosistema de innovación y emprendimiento que benefició a empresas de Nuevo León, además de mantener una estrecha relación de colaboración con el gobierno estatal.

Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de Nuevo León, expresó a El Horizonte su sorpresa por la noticia y recordó la amistad y el vínculo profesional que sostuvo con Baer durante varios años.

Según explicó, el empresario tenía como objetivo consolidar a Austin, Texas, como un referente global en tecnología e innovación.

“Él y yo trabajamos mucho tiempo juntos; estuvimos trabajando en posicionar a Austin como el hub de tecnología e innovación. Él era el presidente de Capital Factory, era el startup México, que era el lugar donde estaba el ecosistema emprendedor y de innovación y tecnología de México; estaba basado en ese lugar”, comentó Loo.

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El funcionario estatal señaló que colaboró con Baer en la estrategia internacional de Capital Factory, particularmente en la promoción de empresas y proyectos tecnológicos.

Samuel García realizaba visitas anuales a Austin

Loo recordó que cada año tanto él como el gobernador Samuel García realizaban visitas a Austin para fortalecer la vinculación entre los ecosistemas de innovación de ambas regiones.

“Recibió al gobernador varias veces como parte de la relación que teníamos entre el sector de innovación y tecnología. Hacíamos un viaje anual cada año y siempre nos recibían y nos ponían un lugar donde las startups de Austin podían estar trabajando y las vinculaban con fondos de inversión e inversionistas”, destacó.

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Agregó que esta relación permitió que empresas emergentes de Nuevo León accedieran a programas de capacitación, mentoría y oportunidades de financiamiento.

Startups de Nuevo León obtuvieron apoyo y acceso a capital

El subsecretario explicó que, gracias a la colaboración con Capital Factory, emprendedores neoleoneses participaron en cursos especializados y encuentros con potenciales inversionistas.

“Les dan cursos de mentoreo, capacitación y realizan eventos para que recauden capital de riesgo para las startups de tecnología de Nuevo León”, indicó.

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Loo precisó que esta estrategia fue impulsada desde el inicio de la actual administración estatal con el propósito de fortalecer el ecosistema local de innovación y conectarlo con el de Austin.

Asimismo, destacó que actualmente existen fondos de inversión que mantienen un intercambio constante entre ambas regiones para identificar proyectos con potencial de crecimiento y canalizar recursos hacia empresas tecnológicas de Nuevo León.


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