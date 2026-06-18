Empresario fallecido en avionazo impulsaba innovación en NL

El empresario Joshua Baer, fallecido en el reciente avionazo registrado en Texas, fue un importante impulsor del ecosistema de innovación y emprendimiento que benefició a empresas de Nuevo León, además de mantener una estrecha relación de colaboración con el gobierno estatal.

Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de Nuevo León, expresó a El Horizonte su sorpresa por la noticia y recordó la amistad y el vínculo profesional que sostuvo con Baer durante varios años.

Según explicó, el empresario tenía como objetivo consolidar a Austin, Texas, como un referente global en tecnología e innovación.

“Él y yo trabajamos mucho tiempo juntos; estuvimos trabajando en posicionar a Austin como el hub de tecnología e innovación. Él era el presidente de Capital Factory, era el startup México, que era el lugar donde estaba el ecosistema emprendedor y de innovación y tecnología de México; estaba basado en ese lugar”, comentó Loo.

El funcionario estatal señaló que colaboró con Baer en la estrategia internacional de Capital Factory, particularmente en la promoción de empresas y proyectos tecnológicos.

Samuel García realizaba visitas anuales a Austin

Loo recordó que cada año tanto él como el gobernador Samuel García realizaban visitas a Austin para fortalecer la vinculación entre los ecosistemas de innovación de ambas regiones.

“Recibió al gobernador varias veces como parte de la relación que teníamos entre el sector de innovación y tecnología. Hacíamos un viaje anual cada año y siempre nos recibían y nos ponían un lugar donde las startups de Austin podían estar trabajando y las vinculaban con fondos de inversión e inversionistas”, destacó.

Agregó que esta relación permitió que empresas emergentes de Nuevo León accedieran a programas de capacitación, mentoría y oportunidades de financiamiento.

Startups de Nuevo León obtuvieron apoyo y acceso a capital

El subsecretario explicó que, gracias a la colaboración con Capital Factory, emprendedores neoleoneses participaron en cursos especializados y encuentros con potenciales inversionistas.

“Les dan cursos de mentoreo, capacitación y realizan eventos para que recauden capital de riesgo para las startups de tecnología de Nuevo León”, indicó.

Loo precisó que esta estrategia fue impulsada desde el inicio de la actual administración estatal con el propósito de fortalecer el ecosistema local de innovación y conectarlo con el de Austin.

Asimismo, destacó que actualmente existen fondos de inversión que mantienen un intercambio constante entre ambas regiones para identificar proyectos con potencial de crecimiento y canalizar recursos hacia empresas tecnológicas de Nuevo León.

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