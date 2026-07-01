EUA se mantiene dentro del T-MEC, anticipa Jaimeson Greer

El representante comercial de Estados Unidos, Jaimeson Greer, no aprobará la extensión automática del T-MEC, según Bloomberg

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En el marco del inicio de conversaciones, Estados Unidos propuso este miércoles una renovación anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El embajador comercial de Estados Unidos, Jaimeson Greer, no aprobará la extensión automática del T-MEC, según Bloomberg.

"Existen problemas importantes", explicó.

Durante una entrevista, el funcionario estadounidense mencionó que Estados Unidos decide no renovar el acuerdo, pero seguiría vigente durante una década más.

Esta medida no implica una cancelación inmediata del tratado, pero sí abre un periodo de mayor negociación e incertidumbre para empresas de Norteamérica.

Previamente, Greer afirmó que la administración Trump “no está dispuesta a aprobar el acuerdo sin más”.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también rebajó este martes las expectativas de una renovación inmediata del tratado comercial entre los tres países.

"No espero ningún drama mañana. No estoy buscando mi bolígrafo", afirmó Carney ante periodistas.

Recordemos que este tratado comercial sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, el cual derribó la mayoría de las barreras comerciales.

¿Qué decía Donald Trump sobre el T-MEC?

Este martes, el mandatario republicano mencionó que este diálogo daría inicio a la cuenta regresiva de una década para desmantelar la zona de libre comercio norteamericana de 32 años de antigüedad.

Entre las exigencias que estima el presidente Trump se incluyen el aumento del contenido estadounidense en la producción automotriz y medidas de protección para evitar que los productos chinos incidan en el comercio norteamericano.

Esto sucede a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el pacto comercial seguiría vigente, pero que se detallaría en dicho encuentro el mecanismo para revisar dicho acuerdo.

T-MEC seguirá vigente hasta 2036: Sheinbaum; hoy inicia revisión

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que comenzó este 1 de julio, no representa una fecha límite para la continuidad del acuerdo comercial ni implica que deje de operar si Estados Unidos decide no respaldar de inmediato una extensión por 16 años.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal leyó el artículo 34.7 del tratado para explicar el mecanismo de revisión y extensión de la vigencia del acuerdo, ante las dudas que han surgido sobre el proceso que inicia este martes.

Aquí te presentamos la nota completa: T-MEC seguirá vigente hasta 2036: Sheinbaum; hoy inicia revisión

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