Exhortan a Magnicharters reestructurarse o salirse del mercado

La situación que enfrenta Magnicharters la lleva a dos escenarios: restructurarse financieramente y operativamente, o bien, salirse del mercado.

Expertos en el tema económico y fiscal consultados por El Horizonte refirieron que la aerolínea enfrenta problemas por la parte laboral y de liquidez, por lo que lo más óptimo es recurrir a reestructurarse.

“Hay reclamos por falta de pagos, por condiciones laborales deficientes, se han señalado problemas financieros y de gestión, y lo principal que genera esto es la percepción ante el público en general de una empresa inestable".

“Por la incertidumbre de las cancelaciones, por la preocupación por la seguridad y el cumplimiento, se cree que puede haber un riesgo operativo”, explicó Germán Saldívar Osorio, socio especialista en temas de derecho económico-financiero de la firma Spetsen.

El especialista además señala la necesidad de una reestructuración en sus aviones.

“Un problema financiero, posibles problemas de liquidez, que es lo más probable, un problema operativo; la flota, entiendo que es una flota muy pequeña y vieja, o sea, creo que son tres aviones con 30 años más o menos de edad”, indicó.

Por ello, señaló, “podríamos pensar en el largo plazo que deje de ser un charter barato y se convierta en un operador confiable, derivado de inversionistas, una alianza con alguna otra aerolínea o que la adquiera alguna otra, o de plano la salida del mercado, si no se corrige”.

Pilotos dan su postura

Tras las denuncias sobre la falta de pago de viáticos durante seis meses, la base de pilotos de la aerolínea Magnicharters anunció la suspensión de actividades de manera indefinida.

Por medio de un comunicado difundido a través de redes sociales, los pilotos informaron que se les ha adeudado 13 catorcenas, por lo que aseguraron que no continuarán con sus asignaciones de vuelo.

“Les hacemos de su conocimiento que la base de pilotos de la empresa hemos suspendido nuestras asignaciones de vuelo por la falta de pago de nuestros viáticos, a lo cual adeuda 13 catorcenas (6 meses aproximadamente)”, señalaron en su postura.





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