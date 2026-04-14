Conflicto en Medio Oriente ‘da golpe bajo’ a economía global

El conflicto en Medio Oriente dará “un golpe bajo” a la economía global al provocar menor crecimiento, más inflación y un petróleo cotizando hasta los $150 dólares por barril, en caso de que este acontecimiento se prolongue por hasta cuatro meses.

Al presentar los resultados del reporte Las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio perdurarán más allá de cualquier tregua, la firma Oxford Economics dio a conocer que, debido a este escenario, redujo su previsión para el crecimiento mundial de 2.8% a 2.4 por ciento.

Aunque, en un escenario adverso, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se desaceleraría a 1.4% en 2026, es decir, 1.2 puntos porcentuales por debajo del escenario base, con una recuperación limitada a 2.1% en 2027.

“Anticipamos una interrupción más prolongada de la actividad marítima a través del estrecho de Ormuz”, explicó.

Aunado a ello, mencionó que, de extenderse el conflicto, los precios internacionales del petróleo estarían colocándose por encima de los $150 dólares por barril.

A eso se suma que la inflación alcanzaría un nivel de hasta 7.7%, lo que podría representar una inusual “contracción de la actividad mundial a mediados de 2026”.

El reporte también indica que el “frágil alto al fuego” redujo el riesgo de un desenlace mucho peor en Medio Oriente, pero incluso si se mantiene la tregua, la producción de energía y el tráfico marítimo tardarán en recuperar sus niveles previos”.

“Partimos de la base de que el estrecho de Ormuz permanecerá prácticamente cerrado hasta finales de abril. El tráfico marítimo aumentará hasta aproximadamente el 50% entre mayo y junio, antes de recuperarse gradualmente hasta la normalidad durante los seis meses siguientes”, señaló dicha firma de asesoría económica.

La cuestión no es la duración de la guerra, apuntó, “sino la duración y el grado de afectación a la producción energética en Oriente Medio y al transporte de petróleo y gas”.

No obstante, en su postura también advirtió que “en nuestro escenario de una guerra prolongada en Irán y que supone que los precios del petróleo se mantienen por encima de los $150 dólares por barril durante cuatro meses, junto con la escasez de productos energéticos refinados, la inflación mundial aumentaría al 7.7 por ciento”.

En ese sentido, reconoció que la magnitud de este repunte de precios desencadena importantes no linealidades que magnifican el impacto económico, lo que resulta en una inusual contracción de la actividad mundial a mediados del año en curso.

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