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Finanzas

Arranca primer multicomercial con enfoque accesible y emprendedor

Grupo CIEN Inmobiliario inicia un nuevo concepto comercial, con productos de canasta básica, espacios integrales y opciones de inversión accesibles

  • 14
  • Abril
    2026

Un nuevo proyecto impulsado por Grupo Inmobiliario Más de 100 comienza a tomar forma en Reynosa. Se trata del primer multicomercial, que estará ubicado en el fraccionamiento Villa Diamante, apostando por un modelo innovador para hacer negocios y acceder a productos a precios competitivos.

Steven Handal Canavati, socio y director corporativo de CIEN Grupo Inmobiliario, explicó que el objetivo es transformar la experiencia tradicional de mercado en un espacio moderno y funcional.

“Que la gente de Reynosa pueda entrar a una plaza comercial y lo que encuentre sea un macromercado moderno de alimentos; es un mercado de abasto, pero modernizado. Vamos a vender desde el menudeo a la ama de casa, hasta el medio mayoreo y mayoreo a los comerciantes. Entonces imagínate, modernizamos los mercados de abasto con techo, con clima, pasillos amplios y estacionamiento”.

El multicomercial ofrecerá una amplia variedad de productos y servicios, con prioridad en la canasta básica. Además, integrará áreas de salud, belleza, tecnología y espacios enfocados en el cuidado de la mujer, consolidándose como una opción integral para los consumidores.

Este modelo también abre la puerta a familias emprendedoras y productores del campo para comercializar directamente sus productos, sin intermediarios.

Estiben Handal Dabdoub, socio fundador y director general de Grupo CIEN Inmobiliario, destacó la importancia del concepto para la región fronteriza.

“No es una plaza que tiene todos los giros, pero principalmente el de la canasta básica. Entonces, aquí los productores del campo van a poder vender directo al público sus productos y a precios mucho más económicos. Precisamente por estar cerca de la frontera, mucha gente cruza a este lado para hacer sus compras y aquí van a encontrar, en el mismo lugar, todo lo de primera y segunda necesidad; inclusive lo de salud, lo van a encontrar aquí con nosotros”.

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La colocación de la primera piedra de Multicomercial Reynosa marca el inicio de una oportunidad de inversión para quienes buscan emprender. Durante esta etapa de preventa, los interesados podrán adquirir locales a precios accesibles, con la posibilidad de convertirse en dueños de su propio negocio dentro de este nuevo concepto comercial.

Jorge Handal Canavati, socio y director de Relaciones Institucionales, señaló que existen diversas facilidades de pago.

“Pueden adquirir la propiedad; andan desde los 700 mil pesos. Aquí pueden pedir informes en la caseta o en la oficina, y ahí tomamos sus datos, o en las páginas que tenemos de redes sociales en internet. Pueden adquirir un local, ya sea a meses sin intereses, con un enganche muy módico o de contado; hay diferentes opciones, y de contado con ciertos beneficios, como un rendimiento inmediato”.

Finalmente, Estiben Handal Dabdoub subrayó que el proyecto busca ser una oportunidad incluyente para distintos perfiles de inversionistas.

“Es una gran oportunidad para todos los niveles de gente. Realmente nosotros tenemos productos muy económicos, tenemos participaciones pequeñas de un grupo de grandes locales, como pueden comprar directamente un local; aquí es ganar y ganar”.

Entérate

Los locales en preventa parten desde los 700 mil pesos, con opciones de meses sin intereses y beneficios por pago de contado.

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