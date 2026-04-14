Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Wall_Street_aranceles_dolar_600fd95c89
Finanzas

Wall Street abre al alza pese al conflicto entre EUA-Irán

Los inversionistas mostraron resiliencia pese a la incertidumbre geopolítica, aunque mantienen la atención en el conflicto

  • 14
  • Abril
    2026

Wall Street abrió en verde este martes por los buenos resultados arrojados por la banca tras el bloqueo estadounidense aplicado al estrecho de Ormuz.

Te recomendamos: Inicia bloqueo de estrecho de Ormuz anunciado por Trump

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.34% hasta 48,383 unidades
  • S&P 500: sube 0.42% hasta 6.914 unidades
  • Nasdaq: sube 0.85% hasta 23,379 unidades

Los inversionistas mostraron resiliencia pese a la incertidumbre geopolítica, aunque mantienen la atención en el conflicto con Irán y en el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

De acuerdo con un análisis de Agencia Internacional de la Energía (AIE), la "destrucción de la demanda se extenderá" en un contexto de creciente escasez de suministros y precios promedio más altos debido al conflicto en Medio Oriente.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, los valores tecnológicos fueron respaldados con avances. Oracle recibió un incremento del 7.62%, luego de establecer un acuerdo energético con Bloom Energy para garantizar el suministro eléctrico de sus centros de datos de Inteligencia Artificial (IA)

Nvidia ganaba 1.72%, mientras que Palantir sumaba 3.24% tras haber perdido más de un 10% en los últimos cinco días.

Los buenos resultados de Citigroup, cuyos beneficios aumentaron en el primer trimestre 42.34% respecto al mismo periodo del año anterior, hizo que avanzaran un 1.73% en bolsa.

JP Morgan Chase registró un incremento del 13%, pero cedió 0.13% esta jornada después de recortar su previsión de ingresos netos por intereses.

El fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y que obtuvo en el primer trimestre un beneficio neto de $2,212 millones de dólares, 46% más que un año antes, subía un 4.07% minutos después de la apertura.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

parques_saltillo_97eb8db9a0
Proyectan rehabilitación de parques deportivos en Saltillo
EH_UNA_FOTO_82_605bcf97ad
Wall Street abre en verde por sólidos resultados de la banca
wall_street_abre_verde_d5977045b0
Wall Street cierra verde ante posibles negociaciones de EUA-Irán
publicidad

Últimas Noticias

AP_26105635899871_de7d1fee54
Director desarma a exalumno y evita tragedia en Oklahoma
IMG_4680_3e171755b8
Retiran techumbres en al menos tres escuelas de Ramos Arizpe
499428e7_d403_4b57_9045_94521c9ce370_5fa979465a
Inauguran Punto Violeta en Secundaria Federico Berrueto Ramón
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
publicidad
×