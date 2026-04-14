Wall Street abre al alza pese al conflicto entre EUA-Irán

Wall Street abrió en verde este martes por los buenos resultados arrojados por la banca tras el bloqueo estadounidense aplicado al estrecho de Ormuz.

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¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.34% hasta 48,383 unidades

: sube 0.34% hasta 48,383 unidades S&P 500 : sube 0.42% hasta 6.914 unidades

: sube 0.42% hasta 6.914 unidades Nasdaq: sube 0.85% hasta 23,379 unidades

Los inversionistas mostraron resiliencia pese a la incertidumbre geopolítica, aunque mantienen la atención en el conflicto con Irán y en el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

De acuerdo con un análisis de Agencia Internacional de la Energía (AIE), la "destrucción de la demanda se extenderá" en un contexto de creciente escasez de suministros y precios promedio más altos debido al conflicto en Medio Oriente.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, los valores tecnológicos fueron respaldados con avances. Oracle recibió un incremento del 7.62%, luego de establecer un acuerdo energético con Bloom Energy para garantizar el suministro eléctrico de sus centros de datos de Inteligencia Artificial (IA)

Nvidia ganaba 1.72%, mientras que Palantir sumaba 3.24% tras haber perdido más de un 10% en los últimos cinco días.

Los buenos resultados de Citigroup, cuyos beneficios aumentaron en el primer trimestre 42.34% respecto al mismo periodo del año anterior, hizo que avanzaran un 1.73% en bolsa.

JP Morgan Chase registró un incremento del 13%, pero cedió 0.13% esta jornada después de recortar su previsión de ingresos netos por intereses.

El fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y que obtuvo en el primer trimestre un beneficio neto de $2,212 millones de dólares, 46% más que un año antes, subía un 4.07% minutos después de la apertura.

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