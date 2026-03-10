Podcast
Reporte Ciudadano
Finanzas

Exportación de camiones cae y marca mínimo histórico

La industria de vehículos pesados en México registró su bimestre más débil en producción y exportaciones, según cifras del Inegi

  10
  Marzo
    2026

La industria de vehículos pesados en México registró un desempeño mixto durante febrero de 2026: aunque mostró una recuperación mensual frente a enero, mantuvo fuertes caídas anuales y reportó el primer bimestre más débil desde que se tiene registro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte, basado en el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (Raiavp), que integra la información de empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) y otras compañías del sector, refleja una importante contracción en producción y exportaciones.

Exportaciones repuntan mensual, pero caen anual

Durante febrero de 2026, México exportó 7 mil 849 vehículos pesados, lo que representó un aumento mensual de 54.63% respecto a enero.

Sin embargo, en comparación con febrero de 2025, las exportaciones se contrajeron 31.95%, reflejando la desaceleración del sector.

En el acumulado del primer bimestre de 2026, las exportaciones sumaron 12 mil 925 unidades, una caída de 42.6% frente al mismo periodo de 2025, siendo el nivel más bajo para un arranque de año desde que se tiene registro.

tracto_nuevo_traslado1.jpg

El principal destino de los vehículos pesados producidos en México fue Estados Unidos, que concentró 91.3% del total exportado.

Producción también registra fuerte caída

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que la producción alcanzó 6 mil 974 unidades en febrero, lo que representó un incremento mensual de 2.66%.

No obstante, en términos anuales se registró una caída de 49.06% respecto a febrero de 2025.

Entre enero y febrero de 2026, la industria produjo 13 mil 767 vehículos pesados, lo que significó una contracción de 50.5% frente al mismo periodo del año anterior.

Cascadia19_OK.jpg

En este lapso, los vehículos de carga representaron el 97.3% de la producción total, mientras que el resto correspondió a autobuses de pasajeros.

Ventas internas muestran ligera recuperación

En contraste con la caída en producción y exportaciones, las ventas en el mercado nacional mostraron un ligero crecimiento mensual.

Las ventas al menudeo aumentaron 11.10%, para alcanzar 2 mil 303 unidades, mientras que las ventas al mayoreo crecieron 9.55%, con mil 836 vehículos pesados comercializados.

El balance negativo del bimestre está relacionado con la turbulencia comercial que enfrenta la industria.

Washington confirmó la imposición de un arancel de 25% a los camiones fabricados en México que ingresen a Estados Unidos, medida que entró en vigor el 1 de noviembre de 2025 y que ha afectado directamente a los principales exportadores del sector.

Analistas señalan que esta medida ha impactado la competitividad de los fabricantes instalados en México y podría seguir influyendo en el comportamiento del mercado durante 2026.


Comentarios

