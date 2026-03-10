Exportación de camiones cae y marca mínimo histórico

La industria de vehículos pesados en México registró un desempeño mixto durante febrero de 2026: aunque mostró una recuperación mensual frente a enero, mantuvo fuertes caídas anuales y reportó el primer bimestre más débil desde que se tiene registro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte, basado en el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (Raiavp), que integra la información de empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) y otras compañías del sector, refleja una importante contracción en producción y exportaciones.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados #RAIAVP, en febrero 2026:



▪️Se vendieron 2,303 unidades al menudeo y 1,836 al mayoreo

▪️Se produjeron 6,974 unidades

▪️Se exportaron 7,849 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/74mLQD7a7c — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 10, 2026

Exportaciones repuntan mensual, pero caen anual

Durante febrero de 2026, México exportó 7 mil 849 vehículos pesados, lo que representó un aumento mensual de 54.63% respecto a enero.

Sin embargo, en comparación con febrero de 2025, las exportaciones se contrajeron 31.95%, reflejando la desaceleración del sector.

En el acumulado del primer bimestre de 2026, las exportaciones sumaron 12 mil 925 unidades, una caída de 42.6% frente al mismo periodo de 2025, siendo el nivel más bajo para un arranque de año desde que se tiene registro.

El principal destino de los vehículos pesados producidos en México fue Estados Unidos, que concentró 91.3% del total exportado.

Producción también registra fuerte caída

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que la producción alcanzó 6 mil 974 unidades en febrero, lo que representó un incremento mensual de 2.66%.

No obstante, en términos anuales se registró una caída de 49.06% respecto a febrero de 2025.

Entre enero y febrero de 2026, la industria produjo 13 mil 767 vehículos pesados, lo que significó una contracción de 50.5% frente al mismo periodo del año anterior.

En este lapso, los vehículos de carga representaron el 97.3% de la producción total, mientras que el resto correspondió a autobuses de pasajeros.

Ventas internas muestran ligera recuperación

En contraste con la caída en producción y exportaciones, las ventas en el mercado nacional mostraron un ligero crecimiento mensual.

Las ventas al menudeo aumentaron 11.10%, para alcanzar 2 mil 303 unidades, mientras que las ventas al mayoreo crecieron 9.55%, con mil 836 vehículos pesados comercializados.

El balance negativo del bimestre está relacionado con la turbulencia comercial que enfrenta la industria.

Washington confirmó la imposición de un arancel de 25% a los camiones fabricados en México que ingresen a Estados Unidos, medida que entró en vigor el 1 de noviembre de 2025 y que ha afectado directamente a los principales exportadores del sector.

Analistas señalan que esta medida ha impactado la competitividad de los fabricantes instalados en México y podría seguir influyendo en el comportamiento del mercado durante 2026.

