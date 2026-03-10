Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sistema_patriot_turquia_5a94192634
Internacional

Turquía refuerza defensa aérea con sistema Patriot ante conflicto

Turquía desplegó un sistema de defensa aérea Patriot en Malatya con apoyo de la OTAN para reforzar la protección de su espacio aéreo

  • 10
  • Marzo
    2026

El gobierno de Turquía anunció el despliegue de una batería del sistema de defensa aérea Patriot en la provincia de Malatya, en el sureste del país, como parte de las medidas adoptadas junto a la OTAN para reforzar la protección del espacio aéreo.

La decisión se produce después de que en los últimos días se registraran dos incidentes con proyectiles presuntamente lanzados desde Irán, que habrían atravesado territorio turco en medio del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente.

El Ministerio de Defensa turco señaló que el despliegue forma parte de las acciones coordinadas con aliados para garantizar la seguridad del país.

“Las Fuerzas Armadas turcas están plenamente comprometidas con la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos”, indicó la dependencia en un comunicado.

turquia-patriot.jpg

Sistema Patriot operará en una base estratégica

Las autoridades explicaron que el sistema se instaló en Malatya y actualmente se prepara para entrar en operación.

La zona alberga la base de radares Kürecik Radar Station, utilizada por la OTAN para detectar lanzamientos de misiles que podrían dirigirse hacia territorio turco o aliados de la alianza.

El gobierno turco subrayó que el despliegue busca reforzar las medidas de defensa aérea y antimisiles ante el aumento de la tensión en la región.

Turquía interceptó proyectiles en su espacio aéreo

El Ministerio de Defensa informó el lunes que sistemas antiaéreos de la OTAN neutralizaron un misil que atravesaba el espacio aéreo turco.

Se trata del segundo incidente similar en menos de una semana, lo que incrementó la preocupación por la seguridad en la zona.

Sin embargo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian negó que su país haya lanzado proyectiles hacia territorio turco.

Durante una conversación telefónica con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, el líder iraní rechazó las acusaciones y pidió reducir las tensiones.

Teherán incluso propuso la creación de un equipo conjunto de investigación para aclarar los incidentes.

Según el gobierno iraní, el país está dispuesto a colaborar para esclarecer lo ocurrido y evitar malentendidos.

Pezeshkian insistió en que Irán busca disminuir la tensión regional, siempre que territorios, espacios aéreos o aguas de países vecinos no sean utilizados para lanzar ataques contra su país.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Samuel_Garcia_87c88e1cfb
Nuevo León tendrá dos polos de desarrollo industrial
image_0e33059e0b
Mantienen cerrado carril exprés de Morones Prieto por deslave
HDJ_1dtq_Xg_A_Akb_Zu_72ed0ac1b2
Gasolina se mantendrá por debajo de $24 por seis meses: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

Premios_Oscar_abe6b831d6
Organización de los Óscar reforzará seguridad por amenaza de Irán
IMG_3390_80fdb6ede7
Se mantiene Coahuila en semáforo verde de calificación financiera
Real_Madrid_58b96b1998
Con triplete de Valverde, Real Madrid golea 3-0 al City
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×