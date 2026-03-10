Turquía refuerza defensa aérea con sistema Patriot ante conflicto

El gobierno de Turquía anunció el despliegue de una batería del sistema de defensa aérea Patriot en la provincia de Malatya, en el sureste del país, como parte de las medidas adoptadas junto a la OTAN para reforzar la protección del espacio aéreo.

La decisión se produce después de que en los últimos días se registraran dos incidentes con proyectiles presuntamente lanzados desde Irán, que habrían atravesado territorio turco en medio del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente.

El Ministerio de Defensa turco señaló que el despliegue forma parte de las acciones coordinadas con aliados para garantizar la seguridad del país.

“Las Fuerzas Armadas turcas están plenamente comprometidas con la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos”, indicó la dependencia en un comunicado.

Sistema Patriot operará en una base estratégica

Las autoridades explicaron que el sistema se instaló en Malatya y actualmente se prepara para entrar en operación.

La zona alberga la base de radares Kürecik Radar Station, utilizada por la OTAN para detectar lanzamientos de misiles que podrían dirigirse hacia territorio turco o aliados de la alianza.

El gobierno turco subrayó que el despliegue busca reforzar las medidas de defensa aérea y antimisiles ante el aumento de la tensión en la región.

Turquía interceptó proyectiles en su espacio aéreo

El Ministerio de Defensa informó el lunes que sistemas antiaéreos de la OTAN neutralizaron un misil que atravesaba el espacio aéreo turco.

Se trata del segundo incidente similar en menos de una semana, lo que incrementó la preocupación por la seguridad en la zona.

Sin embargo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian negó que su país haya lanzado proyectiles hacia territorio turco.

Durante una conversación telefónica con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, el líder iraní rechazó las acusaciones y pidió reducir las tensiones.

Teherán incluso propuso la creación de un equipo conjunto de investigación para aclarar los incidentes.

Según el gobierno iraní, el país está dispuesto a colaborar para esclarecer lo ocurrido y evitar malentendidos.

Pezeshkian insistió en que Irán busca disminuir la tensión regional, siempre que territorios, espacios aéreos o aguas de países vecinos no sean utilizados para lanzar ataques contra su país.

Comentarios