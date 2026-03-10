Podcast
Reporte Ciudadano
Comercio_Mexico_Iran_564599be1b
Finanzas

Comercio ‘en juego’: importaciones desde Irán suman $5.4 millones

De ese total de importaciones, un 57.3% corresponde a circuitos electrónicos y un 24.8% a polímeros de propileno

  • 10
  • Marzo
    2026

El comercio que “está en juego” entre la relación comercial entre México e Irán a raíz del conflicto que prevalece en Medio Oriente, alcanza poco más de $5.41 millones de dólares, al menos en la parte de importaciones.  

A través de un análisis del Consejo Mexicano de Comercio Exterior(Comce) Noreste, denominado “Impacto Económico y Comercial del Conflicto en Medio Oriente 2026”, se observa que, de ese total de importaciones, un 57.3% corresponde a circuitos electrónicos y un 24.8% a polímeros de propileno.  

“El volumen de comercio con Irán es virtualmente cero para la escala de la economía mexicana. El verdadero riesgo para México no radica en la pérdida de un socio comercial, sino en las ondas de choque macroeconómicas indirectas”, refirió.  

Recalca que, aunque la importación de México de Irán es relativamente pequeña, su papel es relevante, ya que los principales productos que adquiere son circuitos eléctricos integrados y polímeros de propileno fundamentales para varias industrias mexicanas.  

Los polímeros son plásticos versátiles, ligeros y resistentes al calor, usados principalmente para envases de alimentos, componentes automotrices, textiles, entre otros usos.  

“Solo este producto representa el 24.8% de las importaciones de México de Irán”, resaltó el informe.  

Datos oficiales de la Secretaría de Economía, refieren que los principales destinos de estas importaciones son: Chihuahua: con el 83.4%, Estado de México con 7.99%, Jalisco con 4.26% y Nuevo León con 3.25%.  

México Irán

En lo que refiere a las exportaciones que realiza México a Irán, el comercio alcanza $169,000 dólares anuales, de los cuales 53.2% son crustáceos, que incluyen especies como cangrejos, langostas, camarones y percebes, esenciales en la cadena trófica y la gastronomía.  

En general, el reporte muestra que existen tres escenarios económicos al futuro y que van desde bajo, moderado y hasta severo, cada uno de ellos con un contexto e impacto diferente.

ESCENARIOS ECONÓMICOS A FUTURO  

Escenario 1. Caída rápida del régimen          
                          Impacto: BAJO  

Contexto: Capitulación iraní e instauración de gobierno interino  
Impacto MX: El Estrecho de Ormuz se reabre. Precios del petróleo se estabilizan rápidamente. Impacto en México es limitado y puramente financiero a muy corto plazo.  

 Escenario 2. Colapso interno   
                           Impacto: MODERADO  

Contexto: Lucha de sucesión en Irán con protestas internas, sin guerra regional abierta  
Impacto MX: Disrupción productiva leve, volatilidad cambiaria persistente para el peso, pero sin choque inflacionario severo  

  Escenario 3. Conflicto Multilateral 
                            Impacto: SEVERO  

Contexto: Bloqueo total de Ormuz, coalición internacional y guerra regional extendida.  
Impacto MX: Choque de oferta global, petróleo ubicado arriba de $100 dólares el barril. Presión masiva sobre el subsidio IEPS en México y depreciación acelerada de la moneda mexicana  

Atorones en transporte de carga

El transporte de carga aérea está siendo afectado por el conflicto en Medio Oriente, lo que ha provocado que mercancías de diversos tipos se encuentren en espera de ser trasladadas.  

Envíos que van desde productos frescos hasta piezas de aviones se encuentran en esa situación, ya que la guerra en Irán ha reducido la capacidad de carga y elevado las tarifas de transporte.   

Expertos destacan que este escenario ha dejado en tierra vuelos de pasajeros y de carga en toda la región, incluidos Doha y Dubái, dos de los mayores centros de carga del mundo.   

Hasta el momento, esto ha provocado una reducción de 22% en la capacidad global de transporte aéreo de mercancías, según datos de la consultora de aviación y logística Aevean.   

El transporte aéreo de mercancías representa alrededor de un tercio del comercio mundial en términos de valor, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.


