Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_cuini_solicita_plazo_negociaciones_eua_3a9bb44e1a
Nacional

'El Cuini' solicita aplazar audiencia para negociar con EUA

El Departamento del Tesoro calificó a "Los Cuinis" como una de las organizaciones de tráfico de drogas con mayor capacidad financiera en el mundo

  • 10
  • Marzo
    2026

Abigael Gonzalez Valencia, alias "El Cuini", uno de los exlíderes del crimen organizado y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" solicitó aplazar su audiencia hasta el próximo mes de mayo ante las posibles negociaciones con las autoridades estaounidenses.

Dicha solicitud se presentó a la Corte Federal del Distrito de Columbia, Washington, donde se enfrenta un proceso penal con delitos relacionados con delincuencia organizada.

El Departamento del Tesoro calificó a "Los Cuinis" como una de las organizaciones de tráfico de drogas con mayor capacidad financiera en el mundo, incluso superando en su momento la liquidez de otros cárteles más antiguos.

¿Qué cargos le imputan los Estados Unidos a 'El Cuini'?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, lo ubican como pieza central de una red criminal transnacional. 

Entre las principales acusaciones se encuentran: 

  • Liderar una organización criminal de larga escala de manera ininterrumpida.
  • Lavado de dinero al utilizar empresas fachada como hoteles, inmobiliarias y consultoras
  • Conspiración para poseer armas de fuego en apoyo de actividades de tráfico de drogas.

Definirán futuro de cuatro capos en cortes de EUA

Marzo les pone fecha a cuatro historias que durante años se contaron como si fueran intocables. Son citas en corte federal. Un asiento frente al estrado. Un expediente que ya no se discute en México, sino en Estados Unidos.

Servando Gómez.jpeg

Rafael Caro Quintero, Abigael González Valencia “El Cuini”, Servando Gómez MartínezLa Tuta” y José de Jesús Méndez VargasEl ChangoMéndez tendrán audiencias en éste mes. Washington y Nueva York serán el escenario donde se definan negociaciones, acuerdos de culpabilidad, avance de pruebas y el rumbo de procesos que pueden terminar en condenas que los borren del tablero para siempre.

Aquí te presentamos la nota completa: Definirán futuro de cuatro capos en cortes de EUA


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

kast_asume_presidencia_chile_6ef142fdd5
José Antonio Kast rinde protesta como presidente de Chile
scwe_2e297b4af2
Juicio contra líder de La Luz del Mundo iniciará en 2027 en EUA
fgr_el_mencho_d80529aa7b
FGR tiene pruebas del abatimiento contra 'El Mencho': Gobierno
publicidad

Últimas Noticias

62a3dab0_9cab_4406_8aff_c54c139701a2_b606edc99a
Impulsan bienestar femenino con Feria en Saltillo
large_Captura_76c38e13dd_ed276e8abb
Padre de quinceañera viral debe 3.6 mdp al fisco de Tabasco
IMG_0778_49e46a4462
Continúan trabajos de recarpeteo en Saltillo con nueva maquinaria
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×