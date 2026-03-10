Podcast
Finanzas

Wall Street abre en rojo mientras petróleo modera su costo

Ante esto, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban $7.07 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior

  • 10
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió este martes en rojo mientras el costo del petróleo intermedio de Texas se cotizaba por debajo de los $90 dólares por barril.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.11% hasta 47,688 unidades
  • S&P 500:  baja 0.17% hasta 6,784 unidades
  • Nasdaq:  baja 0.01% hasta 22,693 unidades

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana hasta $87.70 dólares el barril, tras superar la barrera de los $100 dólares ante el conflicto desatado en Medio Oriente.

Ante esto, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban $7.07 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth adelantó que este martes será "el día más intenso" de bombardeos en Irán, unas declaraciones que llegaron después de que el presidente Donald Trump diera ayer por "casi terminada" la guerra contra Irán.

Te recomendamos: Trump afirma que guerra en Irán está 'practicamente terminada'

Mientras que en ámbitos corporativos, las tecnológicas Micron e Intel subían 4% y 3%, respectivamente.

Paramount Skydance perdía un 3.10%, tras darse a conocer que el mandatario republicano apoyó a Netflix para comprar a Warner Bros por futuros valorados en más de un millón de dólares, según medios especializados.

El oro, refugio de inversión en momentos de incertidumbre, subía un 2.35 % hasta los 5,223 dólares la onza


