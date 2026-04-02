Fraude con tarjeta se reinventa: así puedes evitar las trampas

El fraude con tarjetas de crédito y débito vive una transformación silenciosa pero peligrosa, impulsada por nuevas tácticas que combinan tecnología avanzada e ingeniería social.

Ante este panorama, expertos advierten que no basta con confiar en los sistemas bancarios: los usuarios también deben reforzar sus hábitos para evitar ser víctimas.

En primer lugar, es clave desconfiar de cualquier contacto no solicitado.

Los defraudadores han pasado de atacar sistemas a manipular personas, utilizando llamadas, mensajes e incluso visitas físicas para obtener tarjetas y NIP.

“Los defraudadores más exitosos ya no atacan sistemas, atacan personas”, advierte Debbie Cobb, vicepresidenta de Gestión de Productos de FICO.

Por ello, nunca se deben compartir datos bancarios, aunque la solicitud parezca legítima.

Además, es fundamental verificar la autenticidad de los sitios de compra en línea. La proliferación de tiendas falsas con apariencia profesional ha facilitado el engaño a consumidores.

Revisar opiniones reales, evitar ofertas demasiado atractivas y confirmar que la página tenga protocolos de seguridad puede marcar la diferencia antes de realizar un pago.

No confiar en mensajes o alertas que generen urgencia

Otro punto clave es no confiar ciegamente en mensajes o alertas que generen urgencia. Los delincuentes utilizan inteligencia artificial para replicar comunicaciones bancarias y guiar a las víctimas paso a paso para vulnerar su propia seguridad.

Mantener la calma y contactar directamente al banco ante cualquier duda ayuda a frenar posibles fraudes.

También se recomienda monitorear constantemente los movimientos de las cuentas y activar notificaciones en tiempo real.

Detectar una transacción sospechosa de inmediato permite actuar con rapidez y reducir pérdidas.

En este sentido, rechazar o reportar cargos no reconocidos es solo el primer paso para contener el daño.

Los expertos subrayan que el fraude evoluciona más rápido que las defensas tradicionales, por lo que la prevención debe ser dinámica.

“Las herramientas existen. Las estrategias están probadas. Lo que falta es urgencia”, señala Cobb.

En esta carrera, la combinación de tecnología, atención y hábitos informados será la mejor defensa para los usuarios financieros.

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