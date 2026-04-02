Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fraude_tarjeta_se_reinventa_asi_puedes_evitar_caer_nuevas_trampas_64ab6cd191
Finanzas

Fraude con tarjeta se reinventa: así puedes evitar las trampas

Revisar opiniones reales, evitar ofertas demasiado atractivas y confirmar que la página tenga protocolos de seguridad pueden marcar la diferencia

  • 02
  • Abril
    2026

El fraude con tarjetas de crédito y débito vive una transformación silenciosa pero peligrosa, impulsada por nuevas tácticas que combinan tecnología avanzada e ingeniería social.

Ante este panorama, expertos advierten que no basta con confiar en los sistemas bancarios: los usuarios también deben reforzar sus hábitos para evitar ser víctimas.

En primer lugar, es clave desconfiar de cualquier contacto no solicitado.

Los defraudadores han pasado de atacar sistemas a manipular personas, utilizando llamadas, mensajes e incluso visitas físicas para obtener tarjetas y NIP.

“Los defraudadores más exitosos ya no atacan sistemas, atacan personas”, advierte Debbie Cobb, vicepresidenta de Gestión de Productos de FICO.

Por ello, nunca se deben compartir datos bancarios, aunque la solicitud parezca legítima.

Además, es fundamental verificar la autenticidad de los sitios de compra en línea. La proliferación de tiendas falsas con apariencia profesional ha facilitado el engaño a consumidores.

fraude-tarjeta-se-reinventa-asi-puedes-evitar-caer-nuevas-trampas.jpg

Revisar opiniones reales, evitar ofertas demasiado atractivas y confirmar que la página tenga protocolos de seguridad puede marcar la diferencia antes de realizar un pago.

No confiar en mensajes o alertas que generen urgencia

Otro punto clave es no confiar ciegamente en mensajes o alertas que generen urgencia. Los delincuentes utilizan inteligencia artificial para replicar comunicaciones bancarias y guiar a las víctimas paso a paso para vulnerar su propia seguridad.

Mantener la calma y contactar directamente al banco ante cualquier duda ayuda a frenar posibles fraudes.

También se recomienda monitorear constantemente los movimientos de las cuentas y activar notificaciones en tiempo real.

fraude-tarjeta-se-reinventa-asi-puedes-evitar-caer-nuevas-trampas.jpg

Detectar una transacción sospechosa de inmediato permite actuar con rapidez y reducir pérdidas.

En este sentido, rechazar o reportar cargos no reconocidos es solo el primer paso para contener el daño.

Los expertos subrayan que el fraude evoluciona más rápido que las defensas tradicionales, por lo que la prevención debe ser dinámica. 

“Las herramientas existen. Las estrategias están probadas. Lo que falta es urgencia”, señala Cobb.

En esta carrera, la combinación de tecnología, atención y hábitos informados será la mejor defensa para los usuarios financieros.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

crece_7_uso_del_credito_entre_mexicanos_alza_tarejtazo_2ace11b1f9
Crece 7% uso del crédito entre mexicanos; apuestan al tarjetazo
crudo_en_llamas_preven_aumento_hasta_113_dolares_a3ef734967
Crudo 'en llamas': prevén petróleo por encima de $113 dólares
guerra_iran_afecta_empresas_eua_f61167f745
Guerra en Irán afecta comercio de empresas estadounidenses
publicidad

Últimas Noticias

nacional_fosas_la_paz_836f1bf362
Hallan en cinco fosas clandestinas en un predio de La Paz
rayadas_e93b3661b3
Rayadas empata contra Juárez y se preparan rumbo al clásico
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×