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Finanzas

Se modera demanda industrial en norte del país

La demanda de espacios industriales en el norte de México arrancó 2026 con una clara moderación, al registrar una caída de 18% durante el primer bimestre

  • 02
  • Abril
    2026

La demanda de espacios industriales en el norte de México arrancó 2026 con una clara moderación, al registrar una caída de 18% durante el primer bimestre del año, reflejo de un entorno global más cauteloso en materia de inversión y expansión empresarial. 

Entre enero y febrero, la absorción de naves industriales en la región, que integra ocho mercados clave, alcanzó los 290,000 metros cuadrados, cifra inferior a la del mismo periodo de 2025, lo que confirma una desaceleración en el dinamismo que había caracterizado a esta zona en años recientes. 

No obstante, Nuevo León, particularmente Monterrey, se mantiene como el principal motor industrial del norte al concentrar más de 130,000 metros cuadrados de demanda, aunque incluso este mercado líder reportó una contracción anual de 30%, evidenciando el enfriamiento generalizado del sector. 

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En paralelo, otros mercados como Reynosa, Chihuahua y Tijuana lograron superar los 30,000 metros cuadrados de demanda cada uno, mientras que plazas como Ciudad Juárez y Tecate no registraron operaciones en el periodo, lo que refuerza el panorama de menor actividad en la región. 

Este ajuste en la demanda también se refleja en el aumento de la vacancia industrial, que ascendió a 3.6 millones de metros cuadrados al cierre de febrero, impulsada tanto por la desaceleración en la ocupación como por el incremento de espacios desocupados, en un contexto donde las decisiones de inversión se mantienen bajo cautela.


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