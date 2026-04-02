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Finanzas

Petróleo rebasa los $107 dólares tras discurso de Trump

El barril de petróleo intermedio de Texas se encarecía un 7.71% hasta $106.58 dólares, del mismo modo que el gas natural

  • 02
  • Abril
    2026

El precio del barril de petróleo superó $107 dólares repuntó este jueves con un incremento del 7.63%, tras el discurso emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras asegurar que intensificará sus ataques contra Irán.

Durante el arranque, el precio del barril de brent era de 107.87 dólares, mientras que el del petróleo intermedio de Texas (WTI) acusaba su incremento con la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

El barril WTI se encarecía un 7.71% hasta $106.58 dólares, del mismo modo que el gas natural para entregar a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa.

Bolsas europeas se estabilizan en leves subidas

En el corte 10:00 horas, la bolsa europea se registran:

  • Fráncfort cae 1.82%
  • Londres cae 0.11%
  • IBEX 35 cae 1.45% 
  • París cae 0.97%
  • Euro Stoxx50 cae 1.84%

Las bolsas asiáticas han cerrado con caídas generalizadas, entre las que destaca el Kospi coreano, que se ha dejado 4.47%.

El euro retrocedía cerca de 2% respecto de la moneda estadounidense y se cambiaba a $1,151 dólares.

Trump vuelve a aplazar el fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos concluyó su discurso sobre la guerra en Irán con una brevedad de apenas 18:33 minutos en los que destacó que la intervención estadounidense está “cerca de su fin”, y pronosticó que su participación durará entre dos y tres semanas más.

Trump insistió en que su ofensiva responde al esfuerzo de años para evitar que la nación obtenga un arma nuclear, calificando el conflicto de “necesario para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo libre”.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump vuelve a aplazar el fin de la guerra con Irán


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