Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
hacienda_preve_mexico_crezca_pese_conflicto_medio_oriente_c965d923dd
Finanzas

Pese a guerra en Irán prevé Hacienda que México crezca 3% en 2026

Hacienda destacó que 'la economía nacional ha mostrado resiliencia frente a choques externos, lo que permite sostener el pronóstico dentro de ese rango'

  • 02
  • Abril
    2026

A pesar del contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas como la guerra en Irán, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene una perspectiva positiva para la economía mexicana, al prever un crecimiento cercano al 3% hacia 2026 y 2027, impulsado por factores internos y estabilidad macroeconómica.

De acuerdo con estimaciones oficiales, para 2026 se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un rango de entre 1.8% y 2.8%, sin que los conflictos internacionales alteren significativamente las previsiones.

hacienda-preve-mexico-crezca-pese-conflicto-medio-oriente.jpg

Hacienda destacó que “la economía nacional ha mostrado resiliencia frente a choques externos, lo que permite sostener el pronóstico dentro de ese rango”.

En ese sentido, la dependencia subrayó que el fortalecimiento económico se consolidará hacia 2027, cuando el crecimiento podría aproximarse al 3%, apoyado en el dinamismo del mercado interno, la inversión y la relocalización de cadenas productivas.

“Se anticipa que el crecimiento se fortalezca hacia 2027”, señaló la SHCP.

Asimismo, Hacienda destacó que “la evolución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será un factor clave para apuntalar la inversión, ya que la revisión del acuerdo podría generar mayor certidumbre comercial en la región”.

La dependencia indicó que conforme se definan estos temas, se fortalecerán las expectativas económicas del país.

hacienda-preve-mexico-crezca-pese-conflicto-medio-oriente.jpg

Por su parte, el Banco de México (Banxico) coincidió en que el crecimiento será moderado en el corto plazo, aunque con una tendencia de mejora hacia 2027.

El banco central también prevé que la inflación converja a su objetivo de 3% en ese mismo periodo, en un entorno aún marcado por riesgos globales, por lo que ha ajustado su política monetaria para mantener el equilibrio entre estabilidad de precios y crecimiento económico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_01_at_4_41_38_PM_2_2a251e56c2
Ramos Arizpe concentra inversiones y amplía generación de empleo
Whats_App_Image_2025_08_14_at_10_28_47_PM_53bbe064ae
Cae confianza de consumidores en EUA por guerra e inflación
IMG_4048_c724603d53
Busca Congreso reconocer a mujeres cuidadoras
publicidad

Últimas Noticias

nacional_fosas_la_paz_836f1bf362
Hallan en cinco fosas clandestinas en un predio de La Paz
rayadas_e93b3661b3
Rayadas empata contra Juárez y se preparan rumbo al clásico
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×