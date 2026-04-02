Pese a guerra en Irán prevé Hacienda que México crezca 3% en 2026

A pesar del contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas como la guerra en Irán, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene una perspectiva positiva para la economía mexicana, al prever un crecimiento cercano al 3% hacia 2026 y 2027, impulsado por factores internos y estabilidad macroeconómica.

De acuerdo con estimaciones oficiales, para 2026 se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un rango de entre 1.8% y 2.8%, sin que los conflictos internacionales alteren significativamente las previsiones.

Hacienda destacó que “la economía nacional ha mostrado resiliencia frente a choques externos, lo que permite sostener el pronóstico dentro de ese rango”.

En ese sentido, la dependencia subrayó que el fortalecimiento económico se consolidará hacia 2027, cuando el crecimiento podría aproximarse al 3%, apoyado en el dinamismo del mercado interno, la inversión y la relocalización de cadenas productivas.

“Se anticipa que el crecimiento se fortalezca hacia 2027”, señaló la SHCP.

Asimismo, Hacienda destacó que “la evolución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será un factor clave para apuntalar la inversión, ya que la revisión del acuerdo podría generar mayor certidumbre comercial en la región”.

La dependencia indicó que conforme se definan estos temas, se fortalecerán las expectativas económicas del país.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) coincidió en que el crecimiento será moderado en el corto plazo, aunque con una tendencia de mejora hacia 2027.

El banco central también prevé que la inflación converja a su objetivo de 3% en ese mismo periodo, en un entorno aún marcado por riesgos globales, por lo que ha ajustado su política monetaria para mantener el equilibrio entre estabilidad de precios y crecimiento económico.

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