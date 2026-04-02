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Nuevo León

Invita Mario Salinas a realizar turismo local en vacaciones

A través de la página oficial de turismo del estado se pueden conocer diferentes actividades gratuitas para realizar en familia durante estas vacaciones

  • 02
  • Abril
    2026

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Mario Salinas, hizo un llamado a los ciudadanos para que en este periodo vacacional consuman productos y servicios locales para fortalecer la economía y el turismo de Nuevo León.

A través de un comunicado, Salinas indicó que esta Semana Santa es una temporada donde muchos salen de la ciudad, pero para aquellos que se quedan en Nuevo León, pueden aprovechar las diversas actividades que se ofrecen, como en el sector restaurantero, comercial y de servicios.

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“Consumir local no solo impulsa a nuestras y nuestros emprendedores, también contribuye a la generación de empleos y al desarrollo económico de nuestras comunidades.

“Hoy más que nunca es momento de voltear a ver lo que tenemos en nuestro estado, apoyar a los negocios locales y disfrutar de nuestros destinos con responsabilidad”, dijo el diputado Mario Salinas.

Agregó que a través de la página oficial de turismo del estado se pueden conocer diferentes actividades gratuitas para realizar en familia.


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