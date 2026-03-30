Guerra en Irán sacude economía global: prevén mayor inflación

La guerra en Irán comienza a impactar de lleno en la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el conflicto elevará la inflación y frenará el crecimiento, al empañar las perspectivas de diversas economías en un momento ya marcado por la incertidumbre.

El principal efecto proviene del alza en los precios del petróleo y el gas, ante riesgos en el suministro energético global. Este encarecimiento presiona costos de producción y transporte, trasladándose rápidamente a los consumidores y complicando el control inflacionario.

A la par, el organismo prevé una desaceleración económica. Las expectativas de crecimiento global han comenzado a deteriorarse, mientras que la inflación podría mantenerse elevada por más tiempo del previsto, afectando tanto a países desarrollados como emergentes.

“El conflicto está empañando las perspectivas económicas”, advierte el FMI, al señalar que el impacto será más fuerte en economías dependientes de energía importada.

Así, el mundo enfrenta un escenario de alta inflación y bajo crecimiento que reaviva el riesgo de estanflación.

Buscan garantizar estabilidad en mercado energético

Los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón) expresaron su disposición para tomar medidas que garanticen la estabilidad del mercado energético global, en medio de la creciente tensión por el conflicto en Irán.

La prioridad es evitar interrupciones en el suministro de petróleo y gas que puedan agravar la volatilidad de los precios.

El grupo señaló que cuenta con herramientas para responder ante posibles crisis, incluyendo el uso de reservas estratégicas y la coordinación internacional para mantener el flujo energético.

Estas acciones buscan contener impactos mayores en la economía global y dar certidumbre a los mercados.

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