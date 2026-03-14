Resalta Samuel García récord de escrituras entregadas

En un esfuerzo por consolidar la certeza jurídica patrimonial en el estado, el Gobernador Samuel García y la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron la entrega de 345 escrituras a ciudadanos de los municipios de Apodaca, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que Nuevo León no solo lidera indicadores económicos y sociales, sino que ha establecido una marca histórica en la regularización de viviendas a través de Fomerrey y el Instituto de la Vivienda.