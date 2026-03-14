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Nuevo León

Resalta Samuel García récord de escrituras entregadas

Mariana Rodríguez enfatizó el valor emocional y legal de este documento, señalando que para muchas familias representa el fin de décadas de incertidumbre

  • 14
  • Marzo
    2026

En un esfuerzo por consolidar la certeza jurídica patrimonial en el estado, el Gobernador Samuel García y la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron la entrega de 345 escrituras a ciudadanos de los municipios de Apodaca, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que Nuevo León no solo lidera indicadores económicos y sociales, sino que ha establecido una marca histórica en la regularización de viviendas a través de Fomerrey y el Instituto de la Vivienda.

"Llevo 4 años y medio de gobierno y estoy muy orgulloso porque todos los días sacamos un primer lugar en algo más. En el tema de vivienda, quiero decirles que tenemos primer lugar en registro y catastro, y hemos hecho récord en entrega de escrituras", afirmó García Sepúlveda.

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Seguridad para el patrimonio familiar

Por su parte, Rodríguez Cantú enfatizó el valor emocional y legal de este documento, señalando que para muchas familias representa el fin de décadas de incertidumbre.

"Hoy esa angustia se acaba. Esta es la seguridad de que su patrimonio va a estar protegido; la tranquilidad de un techo seguro que nadie puede poner en duda y que seguirá siendo un hogar para sus hijos y nietos", apuntó Rodríguez Cantú.

Perspectiva de género en la vivienda

Un dato relevante compartido por la titular de Amar a Nuevo León es el enfoque de género que ha tomado la administración actual en la asignación de lotes y apoyos:

Mariana Rodríguez

  • 55% de las asignaciones de lotes han sido para mujeres.

  • 54% de las escrituras emitidas están a nombre de mujeres.

  • 78% de los apoyos en programas de mejoramiento de vivienda benefician directamente a jefas de familia.

Reactivación tras 17 años de rezago

Eugenio Montiel Amoroso, Director General del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, señaló que bajo la estrategia del actual Ejecutivo se están retomando proyectos que estuvieron estancados por casi dos décadas.

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"Después de 17 años en los que no se generaron nuevos espacios de vivienda en Nuevo León, hoy estamos retomando con fuerza este esfuerzo. Estamos trabajando para abrir nuevas oportunidades y brindar certeza jurídica a quienes esperaron años", expresó el funcionario.

Al evento asistieron figuras clave del gabinete como María Herrera, contralora general, José Urrutia, director del Instituto Registral y Catastral, así como diputados locales y las familias beneficiadas, quienes hoy cuentan con el respaldo legal de sus propiedades.


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