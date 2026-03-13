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Finanzas

Impulsan y preparan a emprendedoras de NL rumbo al Mundial

En un encuentro encabezado por la Secretaría de Economía estatal se ofrecieron herramientas sobre digitalización, venta en redes sociales y financiamiento

  • 13
  • Marzo
    2026

A fin de fortalecer las capacidades de las mujeres emprendedoras y prepararlas para las oportunidades económicas que generará el Mundial 2026, la Secretaría de Economía de Nuevo León realizó el encuentro “Ponte Nuevo, Ponte Mundial y Emprende en Grande”.

El evento se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Inversión y Desarrollo Económico del municipio de Guadalupe, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y el Instituto Tecnológico de Nuevo León.  

Participaron alrededor de 250 asistentes, entre emprendedoras, propietarias de Pymes, restauranteras, jóvenes interesadas en emprender y empresas que promueven el empleo femenino.  

Betsabé Rocha, secretaria de Economía estatal, destacó que este tipo de iniciativas permiten fortalecer las capacidades empresariales de las mujeres y prepararlas para aprovechar el dinamismo económico que traerán los eventos internacionales.

“Con la llegada del Mundial 2026, Nuevo León vivirá un momento histórico de actividad económica.

Nuestro objetivo es que las emprendedoras y empresarias del estado cuenten con herramientas, capacitación y alianzas estratégicas para hacer crecer sus negocios y aprovechar las oportunidades que generará este evento global”, destacó.

A lo largo de la jornada se desarrollaron conferencias, paneles y espacios de networking enfocados en estrategias de ventas en redes sociales, digitalización de negocios, oportunidades de crecimiento en plataformas tecnológicas y acceso a soluciones financieras, con la participación de especialistas y empresas como Uber y BBVA, así como representantes del ecosistema empresarial.  

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Por su parte,Paola Aguilar, directora de retail de Uber México, señaló la importancia de la digitalización de los negocios para aprovechar el efecto positivo del Mundial de Futbol 2026. 

"En Uber Eats, creemos que la tecnología puede impulsar el crecimiento de más mujeres emprendedoras.

Hoy, más del 60% de los negocios que operan en nuestra app en Nuevo León son Pymes. Desde florerías y farmacias hasta tiendas de conveniencia, queremos que más negocios den el paso al punto digital, aumenten sus ventas y aprovechen la oportunidad que representa el Mundial 2026”, resaltó.

Cabe mencionar que el programa incluyó un panel estratégico sobre las oportunidades rumbo al Mundial 2026, así como conferencias sobre ventas digitales, herramientas tecnológicas para negocios y oportunidades de ingreso mediante plataformas digitales.

También hubo espacios de exhibición para proyectos liderados por mujeres que fomentaron la vinculación con aliados estratégicos y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor. 

Entre las autoridades y participantes estuvieron Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo; la secretaria de Inversión, Desarrollo Económico e Impulso al Empleo, Araceli Wong Ching; Kathia Guajardo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); y Pedro Rosales, director del Instituto Tecnológico de Nuevo León.

DE igual manera participaron representantes del sector empresarial, quienes compartieron herramientas y experiencias para impulsar el desarrollo económico de las mujeres en la entidad.


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