Van por más negocios e inversiones con Canadá

El gobierno federal lanzará una misión comercial a Canadá con el objetivo de ampliar las oportunidades de inversión y comercio bilateral.

Con este esfuerzo se pretende profundizar la relación económica entre ambos países en un momento de reconfiguración de las cadenas de valor en América del Norte.

Durante la presentación de la convocatoria, la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, señaló que el propósito es aprovechar el potencial del mercado canadiense, con el cual México mantiene una relación comercial creciente y acceso preferencial prácticamente total bajo el tratado regional.

La misión comercial se efectuará del 7 al 9 de mayo y visitará las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver, y estará abierta a empresas de todos los tamaños, con un enfoque especial en pequeñas y medianas empresas.

Destacó que el objetivo es promover la participación del mayor número posible de sectores productivos mexicanos en el mercado canadiense.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la gira empresarial responde a una instrucción directa del gobierno federal tras los acuerdos alcanzados entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney.

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