IP afirma que Plan México abre ruta para agilizar inversión

La iniciativa privada avaló el anuncio del Plan México al considerar que abre una ruta para destrabar inversiones y fortalecer las cadenas de valor en el país.

La Concanaco-Servytur destacó que las medidas presentadas ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum apuntan a simplificar trámites, reducir tiempos de respuesta y dar mayor certidumbre a la inversión, elementos clave para reactivar proyectos productivos.

“Las medidas anunciadas son positivas porque ayudan a destrabar inversión, generan certidumbre y reducen tiempos” explicó Octavio de la Torre, presidente del organismo.

Añadió que, aunque están enfocadas principalmente en medianas y grandes empresas, sus efectos pueden permear al resto de la economía al detonar actividades como comercio, servicios, logística y turismo.

Uno de los puntos más relevantes señalados por la Confederación es la creación de una ventanilla única de comercio exterior, que concentrará trámites de dependencias como la Secretaría de Economía, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas.

Esta medida cobra relevancia luego de que un sondeo del organismo reveló que 70.1% de las empresas vinculadas a cadenas productivas percibe que el entorno regulatorio ha complicado su operación, por lo que la digitalización y la interoperabilidad de procesos se vuelven urgentes.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) respaldó las acciones del Plan México al señalar que la simplificación administrativa, la digitalización y la reducción de tiempos de autorización envían señales positivas para el sector productivo.

El organismo subrayó que “estos avances impactan directamente en procesos clave como certificaciones de exportación e importación y trámites ante Cofepris, además de fortalecer la competitividad, la innovación y la seguridad alimentaria”.

Ambos organismos coincidieron en que los anuncios realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de energía, infraestructura y certeza fiscal, pueden generar un entorno más favorable para la inversión.

Este enfoque se alinea con el contexto actual, donde, como publicó El Horizonte el día de hoy, las inversiones podrían obtener luz verde en menos de 90 días, lo que marcaría un cambio relevante en la agilización de proyectos y en la confianza del sector privado.

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