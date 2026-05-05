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Finanzas

Reconoce EUA al AIFA; acuerda medidas de transporte aéreo

En materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria

  • 05
  • Mayo
    2026

Estados Unidos reconoció este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta aeroportuaria de la Zona Metropolitana del Valle de México y acordó con México diversas medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral.

Como resultado del diálogo sostenido con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) acordaron una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo en el que México reportó diversos avances.

A través de su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México, autoridades estadounidenses reconocieron el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de la oferta integral. El grupo de trabajo podrá integrar aportaciones de la industria para considerar el aporte de las mismas.

En materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, con el fin de ampliar las opciones operativas y fortalecer la conectividad logística de ambos países. 

También se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de las dependencias para dar seguimiento a la implementación de compromisos y posteriormente evaluar las medidas regulatorias.

 


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