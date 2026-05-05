México registra 3.6 millones de turistas en cruceros en 2026

México recibió 3.6 millones de pasajeros en cruceros durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un aumento de 9.9% respecto al mismo periodo de 2025, informó la Secretaría de Turismo de México.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el desempeño confirma la confianza de las navieras y de los viajeros internacionales en el país, además de consolidar a México como un destino estratégico en la industria global de cruceros.

“El crecimiento registrado en los primeros meses del año confirma la confianza de las navieras y de los viajeros en México. Nuestro país continúa consolidándose como un destino estratégico, con una oferta turística diversificada y puertos cada vez más competitivos”, destacó la funcionaria.

Más arribos y mayor capacidad de los cruceros

En el mismo periodo, los puertos mexicanos registraron 1,080 arribos de cruceros, lo que significó un incremento de 4.8% anual.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, también se observó un aumento en el promedio de pasajeros por embarcación, al pasar de 3,172 en 2025 a 3,329 en 2026, equivalente a un crecimiento de 5%, lo que refleja tanto una mayor capacidad de las embarcaciones como mejores niveles de ocupación.

La región del Pacífico se posicionó como la de mayor dinamismo dentro del sector, al concentrar 1 millón 196 mil 068 pasajeros y 382 arribos, con incrementos de 38.2% y 18.3%, respectivamente.

Este desempeño la coloca como una de las zonas con mayor expansión en la actividad de cruceros en el país, impulsando economías locales y el flujo turístico internacional.

Destinos con mayor crecimiento

Huatulco registró un crecimiento notable al duplicar sus arribos con 12 cruceros y recibir 20,045 pasajeros, lo que representa un incremento de 93.2% respecto al primer trimestre de 2025.

Cabo San Lucas recibió 428,799 pasajeros en 117 arribos, con aumentos de 69.6% en pasajeros y 62.5% en arribos, consolidándose como uno de los principales destinos del país.

Puerto Chiapas contabilizó 12,663 pasajeros y 7 arribos, con crecimientos de 65.9% en flujo de pasajeros y 75% en arribos, reflejando una recuperación importante de su actividad turística.

La Sectur subrayó que el turismo de cruceros es un motor clave para el desarrollo regional, ya que genera derrama económica directa en comunidades portuarias, impulsa el comercio local y fortalece cadenas productivas en zonas costeras.

Además, este segmento contribuye a la proyección internacional de México, al posicionar sus destinos en rutas globales de cruceros y atraer visitantes de alto impacto económico.

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