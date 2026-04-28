Wall Street cierra en rojo por cifras de OpenAI y dudas sobre IA

Wall Street cerró este martes en rojo por las pérdidas registradas en el sector tecnológico al darse a conocer las cifras internas del negocio de OpenAI, lo que despierta dudas sobre el campo de la Inteligencia Artificial (IA).

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.05% hasta 49,141 unidades

: baja 0.05% hasta 49,141 unidades S&P 500 : baja 0.49% hasta 7,138 unidades

: baja 0.49% hasta 7,138 unidades Nasdaq: baja 0.90% hasta 24,663 unidades

Analistas señalaron que el impacto de un artículo de The Wall Street Journal provocó que OpenAI generó bajadas, luego de que el medio afirmara que la empresa no cumplió sus metas internas de usuarios e ingresos de ChatGPT a finales del 2025.

La noticia generó bajadas en el sector tecnológico, que fue el más perjudicado de la jornada y especialmente en fabricantes de chips vinculados a la IA, como Nvidia con 1.6%; Broadcom 4.4%; AMD 3.4% y Oracle 4%.

Precisamente esta semana publican sus resultados trimestrales las Big Tech, cuyas previsiones relacionadas con la IA están en el punto de mira: el miércoles, Alphabet 0.3%; Amazon 0.5%; Meta 1.1%; Microsoft 1%, Apple 1.2%.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En otros mercados, al cierre de la jornada, el oro bajaba a $4,611 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 4.346 %, el euro oscilaba en los $1.1711 dólares y el bitcóin descendía a $76,400 dólares

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