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Finanzas

Destacan papel estratégico de normas del Desarrollo Mundial 2025

Aseguran que esta normativa transformó el funcionamiento de los mercados y el comercio mundial, el cual influye por requisitos técnicos y estándares de calidad

  • 28
  • Abril
    2026

El Grupo Banco Mundial, en conjunto con el Gobierno de México, destacó el papel estratégico de las normas y estándares como infraestructura fundamental del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2025.

El informe señaló que las normales constituyen un componente esencial para el crecimiento económico, la competitividad y la integración productiva, en especial en la infraestructura económica.

"Su adecuada adopción permite mejorar la calidad de los productos y servicios, facilitar el comercio, fortalecer la confianza en los mercados y promover la innovación."

Entre sus principales hallazgos destaca que el uso estratégico de normas y estándares puede impulsar la productividad, facilitar el comercio internacional y mejorar la participación de los países en las cadenas de valor globales.

Aseguran que esta normativa transformó el funcionamiento de los mercados y el comercio mundial, el cual influye por requisitos técnicos, estándares de calidad y esquemas de certificación que garantizan la seguridad, la operatividad y la confianza en los productos y servicios.

Presentan avances sobre certificación turística sostenible

También se presentaron avances en los procesos de certificación vinculados al turismo comunitario sostenible, orientados a promover prácticas responsables, fortalecer las capacidades productivas locales y generar oportunidades económicas en comunidades rurales.

Durante su participación, el director para México del Banco Mundial, Mark Roland Thomas, aseguró que el informe no solo muestra los aspectos técnicos, sino el momento que vive el país frente a la revisión del T-MEC.

“El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2025 muestra que las normas y estándares no son solo aspectos técnicos, sino herramientas clave de política pública para fortalecer el papel del gobierno y avanzar en objetivos de desarrollo. En un momento estratégico para México, como la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ofrece una guía concreta para aprovecharlas mejor”

 

 

 


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