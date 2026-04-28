Jóvenes mexicanos retrasan independencia y formar familia: INEGI

Los jóvenes en México se independizan cada vez menos a edades tempranas y retrasan decisiones clave como formar pareja, tener hijos o migrar, marcando una transformación profunda en la transición hacia la vida adulta respecto a generaciones anteriores, según la Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El #INEGI presenta los resultados de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025. Esta aporta información estadística sobre las trayectorias de vida de la población de 18 a 64 años que reside en México.



La EDER registró los procesos biográficos y eventos clave desde la… — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 28, 2026

El estudio evidencia que quienes nacieron entre 1998 y 2007 permanecen más tiempo en el hogar familiar, continúan más años en la escuela y postergan responsabilidades tradicionalmente asociadas con la adultez, en comparación con quienes nacieron entre 1961 y 1967.

De acuerdo con la encuesta, sólo 16.9% de los jóvenes nacidos entre 1998 y 2007 salió de su hogar de origen antes de cumplir 18 años, una caída significativa frente al 31.1% registrado en la generación de 1961 a 1967.

Esto significa que la salida temprana del hogar se redujo prácticamente a la mitad en poco más de cuatro décadas.

La formación de pareja también se ha postergado de forma importante.

Mientras 22.4% de la generación mayor inició una primera unión antes de los 18 años, en las generaciones más recientes esa cifra descendió a 15%.

En cuanto a maternidad o paternidad temprana, el porcentaje bajó de 15.9 a 10.8%, reflejando una reducción en embarazos y crianza a edades adolescentes.

Migración juvenil también disminuye

La encuesta muestra además una baja en la migración temprana.

Entre quienes nacieron entre 1961 y 1967, 21.3% migró antes de los 18 años, mientras que en la generación más joven la cifra cayó a 14.4%.

Este cambio apunta a trayectorias juveniles más prolongadas dentro del entorno familiar y educativo.

Uno de los factores centrales detrás de este fenómeno es la permanencia escolar.

El porcentaje de personas que dejaron de estudiar antes de los 18 años pasó de 62.4 a 54.3%, mostrando que más jóvenes continúan su formación académica.

A la par, el uso de métodos anticonceptivos entre menores de 18 años creció notablemente, de apenas 2.4% en generaciones mayores a 13.4%en las más recientes.

Por género, el incremento fue de 2.9 a 12.5% en mujeres y de 1.6 a 14.3% en hombres.

Aunque la edad de inicio de la vida sexual se adelantó ligeramente, de 18 a 17 años, esto no se tradujo en una mayor formación temprana de familias, lo que sugiere mayor acceso a información y planificación.

El Inegi también reportó mejoras sustanciales en las condiciones materiales durante la infancia de las nuevas generaciones.

Entre los cambios más destacados están el aumento en acceso a televisión, que pasó de 49.9 a 93.5%; computadora, de 1.2 a 37.9%; automóvil, de 17.7 a 46.3%; refrigerador, de 44.8 a 90.5%; y baño dentro de la vivienda, de 41.5 a 83.2%.

Estas mejoras reflejan transformaciones económicas y sociales que podrían influir en una dependencia familiar más prolongada.

Aunque las mujeres continúan dejando el hogar antes que los hombres, en ambos casos la tendencia va a la baja.

Entre mujeres, la independencia antes de los 18 años cayó de 35.9 a 21.2 %, mientras que entre hombres pasó de 24.3 a 12.3%.

Brecha rural y urbana persiste

Las diferencias territoriales siguen siendo marcadas.

En localidades rurales, las mujeres continúan registrando mayores niveles de unión y maternidad temprana que en zonas urbanas, aunque también muestran descensos.

La unión antes de los 18 años en mujeres rurales pasó de 43.6 a 32.4%, mientras que en zonas urbanas disminuyó de 25.4 a 18.2%.

Por su parte, la maternidad temprana bajó de 31.7 a 24% en áreas rurales y de 20.2 a 15.5% en urbanas.

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