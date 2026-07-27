Estas hostilidades de los rebeldes avivan las tensiones en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, que se convirtió en una de las alternativas del estrecho

Inicio / Finanzas / Petróleo acumula descenso de hasta 12.54% en últimas dos jornadas

El petróleo acumuló un descenso de 12.54% durante las últimas dos jornadas, a pesar de que hace unos días superó los $100 dólares por barril.

Este lunes, el brent cerró la sesión con una caída del 9.01% al cotizar en los $88.05 dólares por barril. Sin embargo, estas cifras representan un avance del 21.45%.

Esto surge a raíz de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se encuentra dispuesto a negociar, pero no "por mucho tiempo".

WTI termina sesión con caída de 7.77%

Por otra parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este lunes hasta un 7.77%, pero esto no representa que su precio disminuya.

Su costo se mantiene con un avance del 22.83% debido a que acumula una contracción del 1.66% en las últimas semanas, a comparación con cómo inició el conflicto en Medio Oriente.

En el marco de suspensión de agresiones entre Estados Unidos e Irán, los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron que atacaron varios "objetivos y puntos sensibles" petroleros de Arabia Saudita.

Las hostilidades de los rebeldes avivan las tensiones en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, que se había convertido en una de las alternativas al estrecho de Ormuz.

Bolsas europeas sufren altibajos tras nuevas cotizaciones de petróleo

Los futuros de las principales plazas europeas adelantan movimientos este jueves debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente desatadas por los ataques a navíos.

Fráncfort sube 1.3%.

sube 1.3%. Milán sube 0.95%.

sube 0.95%. París sube 0.4%.

sube 0.4%. Londres sube 0.43%.

sube 0.43%. Madrid sube 0.8%.

sube 0.8%. Euro Stoxx 50 sin cambios

sin cambios Hang Seng sube 0.98%.

sube 0.98%. Nikkei sube 0.5%.

sube 0.5%. Bolsa de Shanghái sube 120%.

Trump ordena detener bombardeos contra Irán para negociar acuerdo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló este lunes que ordenó detener los bombardeos contra Irán con el objetivo de negociar un acuerdo para finalizar el conflicto en Medio Oriente.

En una declaración a la agencia Axios, el mandatario republicano afirmó que se encuentra en conversaciones con Irán, pero afirmó que no se encuentra dispuesto a dedicarle mucho tiempo a dicho diálogo.