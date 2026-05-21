Petróleo supera US$100; provoca caídas en bolsas generalizadas

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó este jueves con un alza del 2.98% hasta cotizar en los $101.19 dólares por barril, lo que provocó las caídas generalizadas en las bolsas europeas y de Estados Unidos.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros del crudo sumaban $2.93 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Por su parte, el petróleo crudo de brent cotizó hasta los $106.95 dólares por barril, con un incremento del 1.87%.

Al reporte de las 10:00 horas, el crudo cotizó al alza en el arranque de la jornada. Esto provocó que las bolsas europeas cayeran de manera generalizada.

Bolsas europeas sufren más caídas por alza de crudo

Los futuros de las principales plazas europeas adelantan nuevas caídas este lunes debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente.

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort baja 0.63%

Milán baja 0.63%

París baja 0.56%

Londres baja 0.50%

Madrid baja 0.50

Euro Stoxx 50 baja 0.63%

Hang Seng baja 1.03%

Nikkei baja 3.14%

Bolsa de Shanghái baja 2.04%

El oro negro subió tras un informe que indicaba que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, no permitirá que el uranio enriquecido del país se envíe al extranjero, una postura que probablemente complicará las conversaciones de paz con Estados Unidos.

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Wall Street abre en rojo tras subida de petróleo

Wall Street abrió este jueves en rojo después de que el petróleo de Texas superara los $100 dólares por barril, ante el poco optimismo por un final del conflicto en Medio Oriente.

La Bolsa de Nueva York volvió a iniciar una sesión a la baja esta semana después de que se informara de que el líder supremo de Irán no permitirá que el uranio enriquecido del país se envíe al extranjero.

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