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Finanzas

Petróleo de Texas se mantiene sobre 102 dólares

El crudo WTI abrió con ligera baja de 0.1 %, pero se mantiene arriba de los 102 dólares por barril en medio de tensiones por Oriente Medio

  • 13
  • Mayo
    2026

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una ligera caída de 0.1 %, situándose en 102.08 dólares por barril, luego de la fuerte escalada registrada en la jornada previa, cuando superó por primera vez en semanas la barrera psicológica de los 100 dólares impulsado por la persistente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

A las 9:00 horas de Nueva York (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI retrocedían apenas 10 centavos respecto al cierre anterior, en una corrección moderada tras el avance superior al 4 % registrado el martes.

Conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene presión sobre mercados

El reciente repunte del crudo está directamente relacionado con la ausencia de avances concretos en las negociaciones para reducir tensiones entre Estados Unidos e Irán, situación que mantiene bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

La falta de señales positivas sobre un posible alto el fuego o acuerdo diplomático continúa generando nerviosismo en los mercados internacionales debido al riesgo de interrupciones prolongadas en el flujo global de hidrocarburos.

Analistas consideran que la reapertura plena de Ormuz sigue siendo el principal elemento que podría estabilizar los precios.

Tom Essaye, autor de The Sevens Report, señaló que la ausencia de noticias favorables “está causando una creciente turbulencia en los mercados petroleros físicos mundiales”, al tiempo que mantiene al WTI en una ruta de presión alcista.

El estrecho concentra históricamente cerca del 20 % del transporte mundial de petróleo, por lo que cualquier amenaza sobre su operatividad impacta directamente en precios internacionales.

Próxima resistencia entre 105 y 110 dólares

Aunque el ligero descenso de este miércoles representa una pausa técnica, especialistas advierten que el mercado sigue tensionado y con potencial de nuevas subidas.

Según Essaye, el WTI mantiene una trayectoria hacia una zona de resistencia entre 105 y 110 dólares por barril, mientras que el soporte inmediato se ubica alrededor de los 95 dólares.


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