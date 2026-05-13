Nuevo León inicia mapeo digital para rutas de vehículos autónomos

Nuevo León inició el mapeo digital de calles y carreteras para desarrollar rutas de vehículos autónomos, como parte de la estrategia estatal para posicionarse como referente en electromovilidad y movilidad inteligente en América Latina.

Durante la presentación de la expo “Proveedor Automotriz y Global Transportation & Innovation Summit 2025”, Emmanuel Loo, subsecretario de inversión de Nuevo León, explicó que actualmente se realizan pruebas en el municipio de San Pedro con un minibús autónomo y eléctrico que recorre la zona Valle Oriente para generar información sobre semáforos, rotondas, carriles y puntos de referencia necesarios para la circulación automatizada.

“El proceso de autos autónomos es: el primer paso es el mapeo de la ciudad, porque las cámaras, radares y todo el sistema tiene que mapear dónde están las rotondas, dónde están los bordos, dónde están los semáforos, cómo leer los semáforos, cómo leer las calles, dónde están los puntos claves y referentes”, explicó Loo.

El funcionario señaló que el proyecto busca que el municipio de San Pedro y Nuevo León se convierta en el primer punto de Latinoamérica con movilidad autónoma en operación.

“Lo que buscamos es llegar a que San Pedro y Nuevo León sean el primer lugar de Latinoamérica donde se cuente con movilidad autónoma”, afirmó.

Además, indicó que el estado trabaja junto con autoridades de Texas en la planeación de la primera ruta de movilidad autónoma de carga entre Nuevo León y Estados Unidos, aprovechando la ampliación de la carretera a Colombia.

Betsabé Rocha, secretaria de Economía, destacó que "Nuevo León se ha consolidado como un hub de movilidad y proveeduría automotriz, impulsado por talento especializado y el desarrollo de inteligencia artificial aplicada al transporte".

Añadió que "la tendencia global apunta hacia la movilidad inteligente, donde la automatización y las nuevas tecnologías jugarán un papel clave".

En materia de electromovilidad, Loo aseguró que Nuevo León lidera la venta de autos eléctricos en México, con cerca de 20,000 autos eléctricos comercializadas el año pasado, además de la expansión de electrolineras en municipios como San Pedro y Monterrey.

También señaló que a nivel global se producen alrededor de 16 millones de vehículos eléctricos y cerca de 4 millones tienen relación con manufactura establecida en México.

La expo “Proveedor Automotriz y Global Transportation & Innovation Summit 2025” se realizará el 27 y 28 de mayo en Cintermex, donde se prevé la participación de 250 empresas compradoras, más de 3,500 citas de negocio y oportunidades de sustitución de importaciones por alrededor de $5.5 millones de dólares.

Además, acudirán representantes de 15 países y habrá 5,000 metros cuadrados de exposición enfocados en electromovilidad, proveeduría y nuevas tecnologías para la industria automotriz.

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