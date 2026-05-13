Petróleo cae hasta US$105 pendiente de reunión entre Trump y Xi

Para entrega en julio, el barril de petróleo brent bajó este miércoles casi 2% al cotizar hasta los $105.63 dólares, pendiente de las negociaciones de paz en Medio Oriente, así como de la reunión entre el presidente de Estados Unidos y China.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 1.99% o $2.14 dólares, al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE).

El brent rompió su tendencia alcista tras dos días consecutivos de ganancias, después de una sesión volátil en la que el mercado sopesó la situación de estancamiento en el estrecho de Ormuz tras más de dos meses de bloqueo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió este miércoles que la demanda de petróleo se reducirá en 2026 en 420,000 barriles diarios.

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El petróleo de Texas baja un 1.1%, hasta $101.02 dólares

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles 1.1% hasta $101.02 dólares el barril.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio recortaron $1.16 dólares respecto al cierre anterior, cuando el crudo de referencia de Estados Unidos.

Expertos también señalaban a la visita de Trump a su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunirá mañana, y que está marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

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