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Tamaulipas

Ciudad Victoria refuerza coordinación para servicios urbanos

Durante su mensaje, Eduardo Gattás Báez destacó que la coordinación institucional resulta fundamental para atender las necesidades urbanas de la ciudad

  • 16
  • Abril
    2026

El presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, encabezó la quinta sesión de la Mesa de Infraestructura, Conservación y Mantenimiento Municipal, donde autoridades de los tres niveles de gobierno revisaron estrategias y establecieron acuerdos para coordinar acciones orientadas al desarrollo urbano de la capital tamaulipeca.

En la reunión participaron representantes del Centro SCT Tamaulipas, Comisión Federal de Electricidad, CANADEVI, INFONAVIT, ITAVI, ITIFE y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el objetivo de fortalecer la planeación y ejecución de proyectos relacionados con infraestructura, conectividad y servicios públicos.

Durante su mensaje, Gattás Báez destacó que la coordinación institucional resulta fundamental para atender las necesidades urbanas de la ciudad y dar seguimiento a las obras prioritarias.

“Cuando hablamos de infraestructura urbana, hablamos de calles, agua, servicios y la vida diaria de nuestra gente. El funcionamiento de la ciudad requiere orden, rumbo y coordinación; para eso es fundamental definir acciones, establecer prioridades y dar seguimiento a las acciones”.

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Presentan plan de obras y mantenimiento

Como parte de la sesión, titulares de las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos, además de la gerencia general de COMAPA Victoria, presentaron un informe detallado sobre las obras y acciones programadas por la administración municipal.

Entre los temas abordados se incluyeron proyectos de mantenimiento urbano, conservación de vialidades, mejoras en la red hidráulica y acciones enfocadas en optimizar los servicios básicos que impactan directamente en la calidad de vida de la población

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Buscan alinear esfuerzos institucionales

El alcalde señaló que este tipo de ejercicios permiten hacer equipo con dependencias estatales y federales para sumar capacidades técnicas y operativas, además de establecer una ruta de trabajo conjunta para atender las necesidades de crecimiento y modernización de la ciudad.

La mesa de trabajo forma parte de la estrategia municipal para consolidar una planeación urbana más ordenada y eficiente, con proyectos orientados a mejorar la infraestructura y fortalecer los servicios para las familias victorenses.

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