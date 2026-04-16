Ciudad Victoria refuerza coordinación para servicios urbanos

El presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, encabezó la quinta sesión de la Mesa de Infraestructura, Conservación y Mantenimiento Municipal, donde autoridades de los tres niveles de gobierno revisaron estrategias y establecieron acuerdos para coordinar acciones orientadas al desarrollo urbano de la capital tamaulipeca.

En la reunión participaron representantes del Centro SCT Tamaulipas, Comisión Federal de Electricidad, CANADEVI, INFONAVIT, ITAVI, ITIFE y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el objetivo de fortalecer la planeación y ejecución de proyectos relacionados con infraestructura, conectividad y servicios públicos.

Durante su mensaje, Gattás Báez destacó que la coordinación institucional resulta fundamental para atender las necesidades urbanas de la ciudad y dar seguimiento a las obras prioritarias.

“Cuando hablamos de infraestructura urbana, hablamos de calles, agua, servicios y la vida diaria de nuestra gente. El funcionamiento de la ciudad requiere orden, rumbo y coordinación; para eso es fundamental definir acciones, establecer prioridades y dar seguimiento a las acciones”.

Presentan plan de obras y mantenimiento

Como parte de la sesión, titulares de las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos, además de la gerencia general de COMAPA Victoria, presentaron un informe detallado sobre las obras y acciones programadas por la administración municipal.

Entre los temas abordados se incluyeron proyectos de mantenimiento urbano, conservación de vialidades, mejoras en la red hidráulica y acciones enfocadas en optimizar los servicios básicos que impactan directamente en la calidad de vida de la población

Buscan alinear esfuerzos institucionales

El alcalde señaló que este tipo de ejercicios permiten hacer equipo con dependencias estatales y federales para sumar capacidades técnicas y operativas, además de establecer una ruta de trabajo conjunta para atender las necesidades de crecimiento y modernización de la ciudad.

La mesa de trabajo forma parte de la estrategia municipal para consolidar una planeación urbana más ordenada y eficiente, con proyectos orientados a mejorar la infraestructura y fortalecer los servicios para las familias victorenses.





Comentarios