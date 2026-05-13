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Nuevo León

Policía de San Pedro resulta lesionado con arma blanca

El elemento fue atacado con un arma blanca por un hombre en la colonia Lomas del Valle; se presume que el atacante padece de sus facultades mentales

  • 13
  • Mayo
    2026

La tarde de este miércoles un elemento de la Policía de San Pedro resultó herido, esto después de que fuera atacado con un arma blanca por un hombre.

Los hechos se dieron sobre la avenida Roberto Garza Sada, entre Sierra Azul y Sierra Verde, en la colonia Lomas del Valle.

Los primeros informes señalan que un elemento se acerco al hombre, quien al parecer padece de sus facultades mentales, al tratar de revisarlo el joven se mostró agresivo, saco un arma blanca y atacó al uniformado.

El policía municipal sufrió una herida en la mejilla, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, pero hay que mencionar que fuentes del municipio señalan que se encuentra fuera de peligro.

“La situación reportada en Lomas del Valle se encuentra bajo control. Tras un reporte en una propiedad privada, un sujeto agredió a un oficial y fue detenido. El oficial se encuentra estable. Seguimos trabajando por un San Pedro seguro y en paz”, informó el municipio San Pedro.

El detenido fue trasladado al C2, por parte de elementos de seguridad municipal.


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