Petróleo cierra mayo a la baja ante posible acuerdo EUA-Irán

El mes de mayo cerró con pérdidas casi generalizadas en los energéticos, propiciadas por la expectativa de que Estados Unidos e Irán podrían llegar pronto a un acuerdo de paz.

De acuerdo con diversas fuentes, el viernes pasado Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para un cese al fuego de 60 días, periodo en el que se discutirá el futuro del programa nuclear iraní y la fecha para poner fin a la guerra.

Además, el 28 de mayo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mencionó que ambos países están haciendo ajustes en el lenguaje del acuerdo y que aparentemente el gobierno de Irán está negociando de buena fe.

En tanto que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró que los objetivos de Trump siguen siendo la reapertura del estrecho de Ormuz, la entrega por parte de Irán de material nuclear enriquecido y el fin del programa nuclear iraní.

En este contexto, el petróleo WTI cerró el mes cotizando en $87.75 dólares por barril, con una caída mensual de 11.49%. Con esto, el WTI cortó una racha de cuatro meses consecutivos de ganancias, periodo en el que sumó un avance de 73.81 por ciento.

Así, mantiene un alza de 32.56% con respecto a su nivel previo al inicio de la guerra, según muestra Grupo Financiero Base en un análisis.

Por otro lado, el Brent concluyó el mes cotizando en $92.05 dólares por barril, con un retroceso mensual de 16.62 por ciento.

Así, este commodity rompió una racha de cuatro meses consecutivos al alza, periodo en el que acumuló un avance de 83.33 por ciento. En este contexto, el Brent aún acumula una ganancia de 28.54% con respecto al comienzo de la guerra.

Y metales industriales ganan

Los metales industriales cerraron el mes con ganancias casi generalizadas.

Estas materias primas estuvieron impulsadas en parte por una menor aversión global al riesgo en torno a la guerra.

Sin embargo, algunos metales como el cobre y el aluminio estuvieron impulsados por temores en torno a la oferta.

Por ejemplo, el aluminio terminó el mes cotizando en $3,667 dólares por tonelada métrica, con un avance de 5.54 por ciento.

Este es su tercer mes consecutivo de ganancias y el cuarto en los primeros cinco meses del 2026.

Así, este commodity acumula un avance de 22.40% en lo que va del año, además de que el martes 26 de mayo tocó un máximo de $3,708 dólares por tonelada métrica, su nivel más alto desde marzo del 2022.

El precio de esta materia prima está siendo presionado al alza por temores de disrupciones en la oferta ante el cierre del estrecho de Ormuz, pues esa región representa alrededor del 10% de la oferta global de este commodity.

“Lo anterior se está compaginando con una sólida demanda, lo que se refleja en los inventarios de aluminio en el mercado de Londres, que al cierre de mayo se ubicaron en 254,625 toneladas métricas, una contracción de 23.44% respecto al mes anterior y su nivel más bajo desde el 30 de junio del 2025. Además, de acuerdo con cálculos de Bloomberg, los inventarios globales de aluminio actualmente solo tienen almacenados 4.22 días de oferta”, refirió Grupo Financiero Base.

En el caso del cobre, se observa que acabó el mes cotizando en $13,600 dólares por tonelada métrica, con un avance de 5.34 por ciento.

Este es su segundo mes seguido al alza y ha ganado en cuatro de los primeros cinco meses del 2026, acumulando una ganancia de 9.20% en lo que va del año.

Además, el 13 de mayo el cobre tocó un máximo de $14,140 dólares por tonelada métrica, cercano a su máximo histórico de $14,200 dólares, alcanzado el 29 de enero.

Este metal ha sido favorecido, en parte, por la expectativa de que Estados Unidos e Irán llegarán pronto a un acuerdo de paz.

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