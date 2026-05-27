Petróleo cae hasta US$88.68 ante posible reapertura de Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó 5.5% este miércoles hasta cotizar en los $88.68 dólares por barril, ante el optimismo por una posible reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI restaron $5.21 dólares respecto al cierre anterior.

Washington se habría comprometido a retirar su cerco sobre el estrecho de Ormuz e Irán a restaurar el tránsito de buques comerciales en un borrador del memorando de entendimiento.

La noticia, surgida antes de la apertura de los mercados estadounidenses, presionó a la baja el precio del petróleo, que ha estado disparado desde que Irán bloqueara el estrecho como represalia a los bombardeos de Estados Unidos.

Brent cae más de 5% por negociaciones EUA-Irán

El barril de petróleo Brent para entrega en julio cayó este miércoles más de un 5% hasta los $94.29 dólares, ante el optimismo de los inversionistas por un posible acuerdo inminente de paz entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió un 5.31% al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE).

Tras iniciar la semana con un fuerte desplome, de más del 7%, y con un breve repunte en la sesión del martes, el brent volvió a ceder terreno este miércoles ante el optimismo de los inversores de que Washington y Teherán.

Además, el presidente Donald Trump aseguró que no estaba todavía "satisfecho" con el resultado de las negociaciones con Irán y comentó que condicionaría cualquier acuerdo a un restablecimiento de las relaciones de los países árabes con Israel.

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles la posibilidad de cerrar un acuerdo que permita a Irán ejercer control alguno sobre el estrecho de Ormuz.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el mandatario republicano aseguró que continuarán con la vigilancia del estrecho.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar Ormuz

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