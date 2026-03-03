Empresas enfrentarán altos costos logísticos ante conflicto iraní

Las empresas de México e incluso de Nuevo León, que tienen presencia y/o operaciones ligadas al Medio Oriente, podrían enfrentar un alza en costos logísticos y presiones operativas ante la escalada del conflicto en Irán, especialmente si se encarecen rutas estratégicas como el Canal de Suez o el tránsito por el Golfo Pérsico.

Y es que, de acuerdo con expertos, la disrupción en cadenas de suministro, mayores primas de seguros marítimos y la volatilidad en energéticos impactarían directamente en márgenes y planeación financiera de las compañías.

Uno de los principales impactos se prevé con el alza del precio del barril de petróleo, el cual anticipan podría llegar y rebasar los $100 por barril.

También esperan que, derivado de este escenario, la inflación comience a incrementarse.

“El subir el precio del petróleo afecta tanto a la gasolina, el diésel, a la industria y a los aviones por la turbosina, y todo lo que lleva combustible. Sin duda va a subir la logística de producción de las empresas, porque todo está relacionado con derivados del petróleo y la gasolina”, comentó Carlos Peña, director de análisis de ALOM W Management By Open.

Según información pública, entre las empresas más expuestas a este escenario se encuentran Cemex, que produce y comercializa cemento y concreto en Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Israel, mercados donde depende del flujo marítimo para insumos y exportaciones.

Otro caso es el de Gruma, fabricante de harina de maíz y tortillas, que abastece desde Europa y Asia a clientes en el Golfo Pérsico mediante exportaciones y centros de distribución.

Aunque no es de origen regiomontano, Grupo Bimbo opera plantas y redes de distribución en Marruecos y otros puntos del norte de África, con alcance hacia Medio Oriente, por lo que también podría verse afectada por el conflicto.

En tanto que KidZania mantiene parques bajo el modelo de franquicia en Dubái, Kuwait, Yeda y El Cairo, sensibles a eventuales afectaciones en movilidad, turismo y consumo.

“Todas las guerras son muy caras y eso genera crisis, porque crea inflación. Cuanto más dure esta tensión, mayor volatilidad va a causar en los mercados y la inflación va a crecer”, explicó Peña.

Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, comentó que “la guerra en Irán y la posibilidad de que los precios de los energéticos sigan subiendo es un gran riesgo para la inflación global”.

Agregó que con ello es menos probable que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recorte su tasa de interés en marzo, apuntó.

Al momento, la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz ha provocado la suspensión de operaciones por parte de grandes navieras, poniendo en riesgo el 20% del petróleo mundial y causando desvíos masivos hacia el Cabo de Buena Esperanza.

