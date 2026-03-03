Wall Street abre de nuevo en rojo por ataques en Medio Oriente

Wall Street abrió por segundo día consecutivo en rojo, mientras que los inversionistas continúan pendientes de la evolución desatada en Oriente Medio tras los bombardeos efectuados en Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 2.15% hasta 47,853 unidades

: baja 2.15% hasta 47,853 unidades S&P 500 : baja 1.86% hasta 6,753 unidades

: baja 1.86% hasta 6,753 unidades Nasdaq: baja 2.04% hasta 22,285 unidades

Las acciones en Nueva York muestran signos de preocupación por el desarrollo de la escala de las tensiones en Oriente Medio después de que no hayan cesado los bombardeos estadounidenses contra Irán.

Ante esto, el índice de volatilidad (VIX) del Chicago Board Options Exchange (CBOE) marcó récord en lo que va de año a la apertura del mercado bursátil, debido a que su índice subió hasta 21%.

El oro y la plata, que acostumbran a ser refugios en tiempos convulsos, también registraron pérdidas en esta apertura tras caer un 3.36% y un 8.46%, respectivamente.

Nvidia cayó 1.69% al inicio de la jornada tras cerrar ayer casi 3% más alto. Microsoft, que también acabó en verde, perdía un 0.92%.

Comentarios