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Finanzas

Recorta Meta miles de empleos para apostar todo a la IA

El propio Zuckerberg ha advertido que gran parte del trabajo en la industria tecnológica será reemplazado por sistemas automatizados

  • 23
  • Abril
    2026

En un giro contundente hacia el futuro tecnológico, Meta anunció un recorte del 10% de su plantilla —alrededor de 8,000 empleados— además del cierre de 6,000 vacantes, como parte de una agresiva estrategia para acelerar su desarrollo en inteligencia artificial.

La compañía, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, contaba con más de 78,000 trabajadores al cierre de 2025. Ahora, bajo el mando de Mark Zuckerberg, busca reconfigurar su estructura para adaptarse a un escenario donde la IA no solo es prioridad, sino eje central del negocio.

El propio Zuckerberg ha advertido que gran parte del trabajo en la industria tecnológica será reemplazado por sistemas automatizados, incluidos asistentes capaces de programar software, lo que anticipa un cambio profundo en el mercado laboral.

Desde la dirección de Recursos Humanos, se reconoció el impacto de la medida.

“No es una decisión fácil”, señaló la empresa en un comunicado interno, subrayando que los recortes buscan hacer más eficiente la operación y financiar las millonarias inversiones en IA.

Y es que la presión es alta. Meta compite contra gigantes como OpenAI, Google y Anthropic en la carrera por dominar la inteligencia artificial, donde ha avanzado con altibajos y rezago frente a sus rivales.

Para cerrar esa brecha, la empresa ha desplegado una ofensiva financiera sin precedentes: más de 70,000 millones de dólares ya invertidos en infraestructura, chips y centros de datos, con una proyección de gasto que podría alcanzar hasta 135,000 millones este año.

El mensaje es claro: Meta está dispuesta a sacrificar empleos hoy para no quedarse fuera de la revolución tecnológica del mañana.


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